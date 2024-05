Ningún mortal puede con el Ademar en León

Triunfo enormemente trabajado del Abanca Ademar frente a Torrelavega (40-30). Uno más. Y sí, con las señas de identidad que Gordo ha recuperado esta temporada después de años para olvidar. Todo fundamentado en una defensa bastante sólida en general, en el esfuerzo colectivo, en jugadores con destino lejos de León como Castro, Casqueiro o Santista que no se están reservando nada en absoluto, en un Carlos Álvarez y un Álvaro Pérez iluminados y, en general, en un equipo que no baja los brazos jamás y que juega un balonmano atractivo y acorde a los tiempos. Y sí, por qué no decirlo, un club con una cantera brillante. Ojo a Miñambres y Samu.

No arrancó el Ademar el partido como acostumbra, casi arroyando a su rival desde el primer segundo. En esta ocasión Torrelavega supo cómo neutralizar el ataque local con una defensa sólida y el acierto bajo palos de Mijuskovic, que le detuvo dos disparos a Casqueiro y otro a Castro desde el lateral izquierdo.

Tampoco la retaguardia leonesa inició el duelo tan sólida, ni con Saeid inspirado. Todo ello propició un +3 cántabro que Gordo equilibró tras pedir tiempo muerto (4-7, minuto 6). La salida a pista de Lodos, Santista y Darío le dio un plus al equipo, que atajaba el primer escollo del día. A trompicones, no con un juego fluido, pero ahora sí con la intensidad habitual este curso en el Palacio, el Ademar aprovechó la exclusión de Adrián Fernández para ponerse por delante (11-9, minuto 13).

La ausencia de tiro exterior obliga a los maristas a buscar otros recursos. Donde otros ven problemas, Gordo encuentra soluciones. Y una muy evidente es la rápida circulación de pelota en el ataque estático. Así comenzó el Ademar a descoser, casi sin darse cuenta, a un Torrelavega que atajó el ciclón inicial, pero no vio venir la tormenta que se avecinaba.

La exigencia a la que te somete este Ademar provocó varias exclusiones seguidas de los de Mozas y ahí no hubo piedad alguna. Cuando se quisieron enterar de qué iba la fiesta los leoneses ya ganaban 19-10 liderados por un tremendo Juan Castro. Eso sí, a la mínima que bajó el rendimiento Ademar, Torrelavega colocó un parcial de 3-0 que vino bien para recordar lo larga que se iba a hacer esta batalla (21-15, minuto 27). Adri Fernández, que el próximo curso vestirá la elástica ademarista, sostuvo como pudo a sus compañeros con clarividencia e impotencia a partes iguales.

Buena reacción del Ademar en un primer tiempo en el que una vez metieron la sexta marcha todo se pareció a lo visto desde febrero en casa; dominio, intensidad en ambas áreas y castigo a la mínima que se puede (22-15).

Salió mejor Torrelavega en el segundo acto y Gordo, tras un +2 visitante, puso en la portería a Álvaro Pérez, que detuvo los tres primeros tiros que recibía. Tremendo lo de este chaval.

La renta de +7 daba cierta tranquilidad a un Ademar que obligaba a Torrelavega a forzar sus ataques hasta rozar el pasivo (26-19, minuto 40). Y ojo al trabajo defensivo de este equipo, que en 40 minutos solo recibió 20 goles.

Enorme el esfuerzo colectivo de un Ademar que no quiere que la temporada llegue a su fin. Sin duda se encuentra en su mejor momento de los últimos años y eso, viniendo de donde se viene y en un año para olvidar en lo extradeportivo, no es moco de pavo. Ese trabajo atrás minó la moral de un Torrelavega guerrero, pero que se vio claramente superado salvo en los dos comienzos de cada parte. Si a eso le sumas la enésima clase magistral de Castro, el acierto goleador de Carlos y la consistencia de Alberto Martín, donde hay lagunas, que las hay, aparecen las soluciones aportadas desde el banquillo. No todos lo van a reconocer, pero Gordo ha cosido un equipo cargado de grietas internas y externas.