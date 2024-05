El Astorga es de play off

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Tercera Federación

El Atlético Astorga hizo los deberes en su penúltimo compromiso liguero con el premio de play off de ascenso en sus manos. Su triunfo frente al Júpiter Leonés (1-2) otorga a los de José Luis Lago un billete que después de una primera vuelta liguera irregular han merecido con una segunda sobresaliente.

Los maragatos necesitaban imponerse en el derbi provincial a un filial culturalista que ya se había asegurado hace unas jornadas la fase de ascenso y que después de la derrota ante el Tordesillas veían imposible mejorar la cuarta posición en la tabla. Su trabajo era llevarse los tres puntos del Área Deportiva de Puente Castro. Y si además ayudaban otros resultados el panorama podía allanarse sobremanera a una jornada para la conclusión de la Liga regular. La derrota del Palencia frente al Cristo Atlético y la del Becerril en Laguna también jugaron a favor de los astorganos.

Frente a un rival con buen juego y también dispuesto a sumar la victoria fueron los visitantes los que buscaron hacerse con el control del juego. Y lo lograron aunque sólo les faltaba acertar con la portería rival. Tuvo que ser Javi Amor el que acertaba ante el marco de Holgueras a los 35 minutos. El panorama se aclaraba para los verdes que incluso tuvieron tiempo antes del descanso para ampliar su cuenta realizadora. Transcurría el minuto 45 y en otra jugada bien hilvanada por el plantel maragato David Álvarez acertaba para elevar la ventaja de los visitantes a un esperanzador 0-2.

Fue un golpe que el Júpiter tardó algunos minutos en superar. Ya en la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios el partido se encaminó a una situación en la que los locales intentaron mejorar sus prestaciones mientras que los maragatos, con el marcador a su favor, buscaron matar el pulso dejando que los minutos transcurrieran pertrechándose bien atrás e intentando sorprender en algún error del Júpiter a la contra.

Eso sí, el dominio local no fue absoluto ya que el Atlético Astorga, sabedor de que encerrarse podría tener consecuencias negativas dada la calidad de su rival, buscó equilibrar la situación con varios cambios. Eso llevó el encuentro a un toma y daca en el que cada equipo intentó imponer su juego al rival. Pasaban los minutos y la tranquilidad de los astorganos sólo pareció verse afectada con el 1-2 logrado por Kirian en el minuto 85. Diez minutos más incluida la prolongación y el trabajo estaba hecho. También el tren hacia el play off de ascenso que los maragatos tienen ya en su mano. Cualquier triple empate con Palencia y Cristo Atlético si los de Lago caen la próxima jornada ante el Burgos B les favorece. También el cara a cara con el Cristo Atlético mientras que al Palencia lo superan nada menos que en 12 goles. Si empatan o ganan no serán necesarias cábalas.