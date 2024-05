Marcos Rodríguez levanta América

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Campeonato Estatal de levantamiento de pesas en Nueva Jersey

Muchas veces, cuando alguien de nuestro entorno se va lejos, acabamos perdiendo su pista. Pasa también con los deportistas, que empiezan a participar en otras competiciones, con otros calendarios, con otros condicionantes... De vez en cuando llegan a nuestros oídos éxitos de paisanos nuestros que triunfan allende nuestras fronteras, como hemos contado recientemente con casos como los de Olaya Blanco, Raquel Villán o David Velasco.

Marcos Rodríguez Castro nació en Ponferrada hace 18 años. Fue a la escuela en La Inmaculada y luego se mudó a los Estados Unidos de Norteamérica por causas laborales de sus padres. «En La Inmaculada nos inculcaron los valores de la disciplina, el respeto y la fe», subraya. Lleva en América 12 años y se graduó de Paramus Catholic con honores y ahora asiste a la Universidad Sacred Heart en Connecticut. «Todavía visito Ponferrada durante todo el verano y en navidades», nos comenta.

Compite Marcos en el levantamiento de pesas, pero en su tiempo libre también juega al golf, al fútbol y va de caza. «En el tiempo libre también me gusta viajar y conocer nuevos lugares. Siempre me encanta volver a mi tierra natal».

La afición por los deportes le viene de familia a Marcos: «Mi padre fue campeón de España de kárate, así que hacer deporte lo llevo en la sangre. Desde que era joven, mis padres me inscribían en todos los deportes como fútbol, baloncesto, fútbol americano y golf. Siempre me gustó estar activo y practicar algún deporte. En Ponferrada ya practicaba golf y fútbol. Llegué a hacer kendo con mi padre, pero me interesaban más otros deportes».

La afición por la halterofilia muchas veces empieza a raíz de hacer otros deportes. Lo vimos con Lydia Valentín. Con Marcos no fue diferente: «Comencé a levantar pesas durante la temporada de fútbol americano, cuando entrenábamos en equipo. Después de terminar la temporada, decidí ir al gimnasio con mi padre. Fue entonces cuando me hice miembro del gimnasio y decidí que me gustaba más el levantamiento de pesas que el fútbol. Obtuvo un nuevo récord estatal de 237,5 kilos en cuclillas, 135 en banco y 272,5 en peso muerto, estableciendo también un récord estatal. «Los récords estatales que logré me convierten en el mejor en mi división a nivel estatal, pero también me califican para competir en la competencia nacional en Las Vegas», aclara.

Ya que hablamos de halterofilia con un berciano, había que preguntarle por Lydia Valentín: «No la he visto competir en persona, pero la conocí antes en Ponferrada. También soy buen amigo y compañero de escuela de Daniela Domínguez, quien también compite en una clase más joven y ha sido entrenada por Lydia».

Por último, Marcos nos desvela sus planes de futuro: «Quiero dedicarme a obtener una maestría en finanzas y contabilidad y al mismo tiempo continuar mi carrera en levantamiento de pesas. Le quiero dar prioridad a la formación, pero mientras no influya, seguiré haciendo el deporte».

Como cualquier berciano en la diáspora, su familia y el estilo de vida de esta tierra son las cosas que más echa de menos.

«Los récords me sitúan como el mejor en mi división estatal y me califican para el Nacional»

