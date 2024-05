El Colegio Leonés presentó su torneo

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La XXV edición del torneo femenino Colegio Leonés se realizará en categoría benjamín. Las normas elaboradas para el trofeo fomentan que todas las jugadoras participantes tengan más protagonismo, dando comienzo el próximo sábado.

Podrán participar jugadoras nacidas en los años 2014 y 2015 y cada equipo deberá presentar un mínimo de 7 jugadoras y un máximo de 10, pudiendo rotar esas jugadoras en distintos partidos.

Cada centro podrá utilizar como máximo dos jugadoras como refuerzo que no sean de su colegio, siempre y cuando ese centro no este también participando en el torneo. Los refuerzos no podrán modificarse durante el mismo.

Todas las jugadoras inscritas en el acta tienen que jugar al menos dos periodos completos salvo lesión o expulsión, y deberán descansar otros dos periodos completos.

Modalidad de juego: 4x4 todo el campo. Se jugarán 5 periodos de 8 minutos cada uno (solamente se parará el cronómetro en el último minuto de cada periodo y en los tiempos muertos.