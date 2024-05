Aarón Rey: "Si sumamos los nueve puntos, la Cultural estará en play off"

Aarón Rey (Ferrol, 1998) que fichó por la disciplina de la entidad leonesa después de rescindir el año de contrato que le restaba todavía con el Gimnàstic de Tarragona, se comprometió por la Cultural por esta temporada 2023-2024 y otra más opcional. Con respecto al partido de este domingo ante el CD Teruel en el Reino de León, a partir de las 18.00 horas, se muestra contundente: "No se nos puede escapar ningún punto de nuestro estadio. Los errores ahora mismo van a penalizar mucho. No debemos fallar. A todo el mundo le cuesta ganar a estas alturas de Liga, pero este domingo tenemos que salir a sumar los tres puntos. En el vestuario confíamos en que nos podemos meter en play off. Si conseguimos sumar todos los puntos que quedan sabemos que nos podemos meter en fase de ascenso".

"Los dos nos jugamos mucho, tanto nosotros como el Teruel. No dependemos de nosotros, pero confíamos en que si hacemos bien nuestro trabajo nos vamos a meter", se muestra optimista Aarón Rey.

"Personalmente ahora mismo estoy bien, aunque reconozco que este año no he encontrado mi mejor versión", señala Aarón Rey. A continuación afirma: "Ahora volvemos a estar a un buen nivel, después de esa mala racha en esta segunda vuelta de la Liga. Creo que hemos dado de nuevo con la tecla, para sacar adelante estos tres partidos que quedan. Confíamos en clasificarnos para jugar el play off".