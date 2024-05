Mángel Prendes: «Llego a lo más bonito de la temporada y para conseguir el objetivo»

Publicado por Otero CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

El 21 de enero Mángel Prendes disputó los últimos instantes del partido de Riazor. Días después Íñigo Vélez de Mendizábal revelaba que el asturiano volvía a tener problemas de rodilla y que tenía que parar. El pasado domingo regresaba tras más de tres meses ausente. Y este miércoles contaba cómo han sido para él estas semanas y toda la temporada en general: «Se me han pasado bastantes cosas por la cabeza porque llegó ilusionado. Pensé que iba a ser una temporada buena individual y colectivamente, pero pronto se me gira todo. Cuando vuelvo, parece que remonto el vuelo, pero no sé en qué momento tengo un golpe en la rodilla que me empieza a generar líquido y problemas y no somos capaces de solucionarlo. Entrenabas por entrenar para ver si podías entrar en la lista, pero no era posible. Decidí parar, tratarlo bien y creo que llego a lo más bonito y para conseguir el objetivo, que para eso estamos. Fue un proceso no de recaída, pero todo estaba relacionado. Se trataba un golpe en la misma rodilla que genera líquido».

Pensando ya en el choque de este domingo ante el Real Unión Club, el mediocentro reflexiona: «La victoria del domingo nos refuerza mucho tras una semana fastidiada por la derrota ante el filial del Barcelona. Dependemos ahora de nosotros y lo tenemos en la mano. Vamos a salir enchufados e intentar pasar por encima al rival; demostrar que nos jugamos mucho».

En el entrenamiento se ejercitaron con intensidad tanto Dacosta como Carrique. Por otro lado, Competición confirmó las sanciones de los centrales Andújar (Deportiva) e Imanol Baz (Real Unión Club) para el choque de este fin de semana.