Raúl Llona: "Es un hecho que la falta de gol nos ha penalizado"

Solo vale ganar y esperar que la SD Ponferradina y el Celta B fallen. Esa es ahora mismo la realidad de una Cultural que el domingo recibe al Teruel en el Reino y que ni siquiera sumando los nueve puntos en juego depende de sí misma para meterse en el play off de ascenso. Eso sí, Raúl Llona prefiere ver el vaso medio lleno y mientras las matemáticas así lo confirmen no pierde la esperanza.

"Somos conscientes de que hay una nueva oportunidad de vencer en nuestro estadio, hay que sacar los tres puntos independientemente de lo que hagan el resto de equipos".

El entrenador de la Cultural insiste en que deben ser "realistas" en todo momento. "Creo que nuestra obligación es y ganar y pensar que en el fútbol pasan muchas cosas. Veo todos los escenarios y sí, podemos empezar a siete puntos de los puestos de play off, eso no nos puede condicionar al juego".

La Cultural llegó a estar líder de su grupo en un tramo de la temporada, pero la segunda vuelta, sobre todo esos tres primeros meses del año, les ha pasado mucha factura hasta el punto de verse sextos en la tabla. Ese bajón en los resultados se explica, en buena medida, por la alarmante falta de gol de sus tres delanteros. Ni Escudero, ni Guillermo ni tampoco Dorian han estado a la altura de lo que se esperaba. Con solo tres triunfos a domicilio parece muy complicado hablar de otra cosa que no sea la Primera Federación. "Que no hacemos gol, sobre todo fuera de casa, es innegable, ahí están los resultados. Muchos empates, muchas porterías a cero, pero llega un momento en la temporada que necesitas de los goles. En casa no hemos tenido tanto ese problema, aunque no le encuentro una explicación lógica, insistimos mucho en el remate. Nuestros delanteros tienen una trayectoria que no se puede cuestionar, pero es verdad que no estamos acertados. Quiero pensar que lo mejor está por llegar, hemos vivido momentos duros que nos pueden ayudar ahora", remarca el máximo responsable del banquillo.

Confirma Llona que solo tendrá la baja de Rodri para el duelo contra el Teruel. Guitián ya está al cien por cien y Fornos también. Considera el entrenador que tampoco han hecho una segunda vuelta tan mala con respecto a la primera. "Hemos tenido un nivel alto todo el año y solo pongo entre paréntesis la definición. Perder solo siete partidos es muy bueno, nos ha penalizado mucho no hacer gol fuera de casa", se reivindica.

Sobre el próximo rival dice que "es un equipo que defiende muy bien, con orden y al que también le ha penalizado la falta de gol. Vienen con urgencias por la clasificación, lo que nos obliga a estar muy atentos en las jugadas de estrategia y de cómo quitarles el balón".

Pensando en una hipotética fase de ascenso para la Cultural, Raúl Llona confiesa que trabajan aspectos mentales de los jugadores para ver cómo reaccionan ante decisiones arbitrales adversas o situaciones que pueden darse en los partidos que no les beneficien. "Hoy en día lo tenemos en cuenta muchos entrenadores, pero no ahora sino durante la temporada. A mí me gusta arbitrar y ahí manejo diferentes situaciones a nivel emocional que luego pueden darse. Para mí el fútbol en el entrenamiento es lo más parecido a lo que se dará en la competición".

No quiso entrar el preparador riojano en el tema de las renovaciones. "Estamos trabajando en ello y yo quiero ser muy respetuoso porque todo tiene su tiempo". Tal y como ya avanzó este periódico hace semanas, retener a Bicho es una de las prioridades y pronto se podría anunciar su renovación.