Primero ganar y después esperar

La Cultural se enfrenta este sábado, a partir de las 19.00 horas al Cornellà en el estadio Palamós Costa Brava, con el único propósito de sumar los tres puntos para seguir aspirando a meterse en play off. Después del empate ante el CD Teruel en el Reino de León (0-0), los de Llona se encuentran más lejos de meterse en la zona de fase de ascenso a Segunda División, al estar situados a seis puntos de la SD Ponferradina, quinta en la tabla del Grupo I de Primera Federación que marca la zona caliente y la única posición que puede alcanzar el cuadro culturalista a falta de dos partidos para el final de la fase regular de la Liga. Dos partidos por delante, comenzando por el de este sábado, con seis puntos fundamentales por dilucidar, aunque el conjunto culturalista tiene la obligación de hacer pleno, 6 de 6, y aún así no depende de sí mismo, porque tendría que ganar los dos encuentros y la SD Ponferradina perder ambos choques. Sólo así llegaría la Cultural a disputar el play off de ascenso, porque tiene ganado el golaverage particular al conjunto berciano (1-2 en El Toralín y 0-0 en el Reino de León).

Después del empate sin goles frente al CD Teruel, la Cultural tiene la obligación de ganar los dos partidos que restan, comenzando por el de este sábado ante el Cornellà, y sumar los seis puntos que quedan y después ver si la SD Ponferradina cae en los dos encuentros postreros de Liga.

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, por su parte, insiste en la necesidad de «ganar y ver en qué situación quedamos», confiando en que el equipo berciano, que le precede en la clasificación y que ocupa la quinta posición, tropiece y le de a la Cultural la posibilidad de reengancharse al tren por el ascenso.

«Tenemos que centrarnos en lo nuestro y estar atentos para aprovechar, si finalmente se producen los fallos del rival», recalca Llona que confía en cumplir con su parte venciendo este sábado al UE Cornellà.

Para la cita frente al cuadro catalán, que se juega sus opciones de salvar la categoría, Llona recupera al central leonés Rodri Suárez, tras cumplir su partido de sanción ante el CD Teruel por acumulación de cinco cartulinas amarillas. Sólo vale el triunfo y sumar los necesarios tres puntos.

L legamos a la penúltima jornada competitiva, donde el equipo culturalista necesita ganar y esperar un milagro, cuestión más que difícil, para continuar teniendo alguna mínima posibilidad en el último partido a celebrar en el Reino. La falta de gol, así como una pésima segunda vuelta realizada, unido a la ausencia de victorias como visitante, han penalizado al conjunto leonés, abocándole a llegar a esta situación, que no por ser esperada, resulta merecedora de lo hecho esta temporada.

La visita a Cornellà para enfrentarse al titular de la localidad será de trámite y como único objetivo de lograr una victoria, que sería la primera en esta segunda vuelta, como visitante. Un bagaje demasiado pobre para llegar a lo que realmente se quería, posiblemente más como un deseo e ilusión, que lo que podía llegar el equipo deportivamente. Una cuestión es la realidad competitiva y otra lo que la cabeza puede pensar.

Intentar terminar de la mejor forma posible es lo que el equipo debe pretender realizar, dejando una imagen digna y luchando hasta el último momento. No es fácil cambiar el chip, pero como entidad hay que mantener el tipo, demostrando la aptitud hasta el final. Tiempo habrá de analizar el porqué se ha llegado hasta esta situación, y ver que está pasando en las últimas temporadas en no mantener una trayectoria regular en las segundas vueltas. Mientras hay un hilo de vida, se debe poner todo en juego para agotar esa mínima posibilidad.