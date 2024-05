Un once que va a sorprender a todos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«Un once que va a sorprender demasiado». Así contestó ayer Juanfran cuando se le preguntó si tenía en mente cómo iba a sustituir a un fijo como Andoni López, única baja confirmada para el choque. Y es que esta semana se han visto muchas pruebas, como la de Ale Díez en el lateral izquierdo, que ya sabe lo que es jugar ahí. Lo único que parece seguro es que el portero será Prieto y poco más. No sería descartable que jugase Yuri o Ernesto o hasta Raúl Dacosta. ¿Hará Lancho de lateral izquierdo?; ¿cambiará a algún jugador de posición? Todo son incógnitas, como también lo es la explicación que dio el preparador valenciano: «Queremos que nuestra afición se sienta reconocida con el equipo y los jugadores que salten al campo. Hay que saber que la eliminatoria son 180 minutos y hay que saber gestionarlos desde el principio hasta el final».

El técnico hizo hincapié en la importancia de la portería a cero, aunque en una eliminatoria en la que los goles fuera ya no valen doble en caso de empate y en la que si hay dos igualadas, pasa el rival: «Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, de la importancia del partido. He estado escuchando a Iván Ania y dice cosas muy coherentes, como que de nada sirven las dinámicas previas al play off. Sé que están alerta, porque no es fácil enfrentarse a la Deportiva con el historial que tiene en play off. A la vez nosotros le guardamos un gran respeto al Córdoba CF. Ha demostrado que va a por los partidos y le da lo mismo estar en su casa que fuera. Por eso ha sido el mejor visitante de su grupo. No juega con el resultado. Vamos a ser dos equipos sin miedo y pienso que la eliminatoria va a ser igualada».

La mejor noticia es que Yeray, el más destacado del equipo en el último mes, se ha recuperado del golpe sufrido el miércoles y ayer entrenó con normalidad, igual que lo hicieron el resto de futbolistas, salvo el referido Andoni, que esta semana ha estado ingresado en el Hospital de la Reina. Hoy, último entrenamiento en el Anexo.

COMO UN DEPORTIVISTA MÁS

Siempre ha mostrado su cariño por la Deportiva desde que se fue y mañana estará apoyando en la grada a su ex equipo. Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano que ayer fue premiado en los Mamba Sports Awards, será una de las muchas caras conocidas que mañana se den cita en El Toralín.