A no dejar todo para el último día

Fútbol | Primera Federación

Fútbol | Primera Federación

La Deportiva no quiere ser como el mal estudiante y dejar todo para el último día. El equipo berciano tiene la opción de dejar hoy finiquitada su clasificación para el play off de ascenso y además puede hacerlo puntuando o esperando que no gane la Cultural, que juega a la misma hora ante el Cornellà en Palamós. El conjunto de Juanfran lo hará no muy lejos de allí, en concreto en la Nova Creu Alta ante el Centre d’Esports Sabadell FC. El conjunto barcelonés, que hace bien poco estaba en Segunda División LFP, no bajará hoy, aun perdiendo, pero si no le gana a la Deportiva, pondrá entre pie y medio y los dos pies en Segunda División RFEF. Ocupa puesto de descenso, a dos puntos del 15º puesto y además de ganar, necesita resultados positivos a sus intereses en otros campos para optar en la última jornada a la permanencia. Hay que recordar que todos los partidos en los que hay algo en juego, tanto en el grupo I como en el II, arrancarán a las 19.00 horas.

Dacosta se vuelve a quedar en casa por unas molestias musculares, acompañando al lesionado Ernesto Gómez y a los sancionados Lancho y Clavería. Andújar, que sale de sanción, podría ser el recambio de Lancho en el centro de la defensa y en el mediocentro podrían entrar o Igbekeme o Markel Lozano. No se esperan más cambios ni que el técnico varíe el sistema que presentó de inicio ante el Real Unión Club.

Óscar Cano, tercer entrenador de esta temporada en la escuadra arlequinada, tiene las ausencias de los defensas habituales Toni Herrero y Jon Ander Amelibia, la sanción de Abde Damar. Baena, Sander Ballero y Pablo Monroy también están lesionados y Toni Moyano es duda. Cuenta en sus filas con los ex deportivistas David Soto, Ricard Pujol y Jesús Fernández, aunque con este último apenas cuenta. Los otros dos podrían incluso ser titulares hoy.

El Sabadell fue el primer equipo en puntuar esta campaña contra la Deportiva. Lo hizo al empatar a un tanto. Toni Herrero puso el 0-1 y Yuri empató al final.

Pita el partido Jorge Tárraga Lájara (Comité Valenciano), que nació en Albacete hace 26 años, cumple su tercera temporada en la categoría y nunca se ha cruzado con la Deportiva. El balance de sus partidos pitados en esta Liga es curioso: tres victorias locales, nueve visitantes y ningún empate.

Los cuatro precedentes de este partido se cuantifican en dos triunfos vallesanos, el último (2-0), en la temporada 2020-2021, que coincide con el último enfrentamiento entre estos equipos, un empate y una victoria deportivista, que data de marzo del 2013, cuando la escuadra de Claudio se impuso 0-3.

Habrá una amplia representación de aficionados deportivistas en las gradas.

TRES VICTORIAS SEGUIDAS

Como repasábamos el martes, las opciones de la Deportiva para optar a la segunda plaza pasan por ganar su dos partidos y esperar pinchazos de los tres equipos a los que puede adelantar, que tienen enfrentamientos entre ellos. En este caso la formación berciana llegaría a enlazar cuatro triunfos consecutivos, algo que no ha logrado en toda la Liga. Sólo en una ocasión llegó a tres, que fueron tras la derrota ante la Cultural y antes de volver a caer en casa contra el Tarazona. Teruel, Rayo Majadahonda y Unionistas fueron las víctimas. Entre diciembre y mediados de enero llegó a ganar cuatro choques y empatar uno, si bien la igualada fue en Barcelona tras dos triunfos y antes de los dos siguientes.