El Barça Atlètic desiste del ascenso

«Es difícil a veces decir si conviene o no conviene ascender a Segunda División, porque si subimos, el presupuesto va a tener que aumentar porque hay que tener jugadores más hechos para poder competir en Segunda División. El trabajo que hemos hecho… Creo que son 16 juveniles los que han debutado, un cadete, los que ya están arriba... Hemos desarrollado a muchos y creo que ese es el verdadero trabajo que debe tener mérito. No es por demeritar que queramos subir, vamos a pelear siempre por la victoria intentando jugar bien como es la filosofía del Barça. Pero, después está esto. La ilusión está, pero no es el objetivo principal». Estas manifestaciones del entrenador del Barcelona Atlètic, Rafa Márquez, levantan ampollas entre los equipos que aspiran a jugar por el ascenso a Segunda División, como es el caso de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Las palabras del técnico mexicano no gustan en ciertos sectores del culturalismo, porque entre otros motivos coherentes que aduce la gente afín al club leonés es que este tipo de posturas impiden que otros equipos vayan a muerte por un posible ascenso al fútbol profesional.

En estos momentos, el filial blaugrana sería el rival del Málaga en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División. El partido de ida se jugaría en La Rosaleda y el devuelta en el estadio de fútbol Johan Cruyff. Las posiciones de la fase de ascenso en ambos grupos de Primera Federación todavía no están definidas y podrían cambiar en la última jornada del campeonato de Liga en horario unificado de este sábado a las 19.00 horas.

La promoción de ascenso está a la vuelta de la esquina y las cábalas con las declaraciones de Rafa Márquez ya se han puesto en marcha. En su oratoria pone en duda la conveniencia de subir a Segunda División para el filial azulgrana. Después de lo dicho por el preparador azteca, cualquiera de los equipos del Grupo II querrán cruzarse con los jóvenes futbolistas del Barça Atlètic, una vez que su entrenador deja entrever que su principal meta no es el ascenso.

Mientras tanto, la Cultural y la SD Ponferradina están pendientes de sus respectivos partidos de este próximo sábado ante el Sestao River y el CD Teruel para dirimir en noventa minutos qué club de la provincia leonesa acompaña a los otros siete conjuntos ya clasificados para el play off.

