La Cultural cae y se queda sin play off (0-1)

Con el objetivo de esta temporada, meterse en play off en esta última jornada y después luchar por subir a Segunda División, ya imposible tras la derrota ante el Sestao River por 0-1, tras el gol de Garai en el minuto 26 de partido. El equipo leonés se queda fuera de luchar por la fase de ascenso a Segunda División con una derrota que nadie esperaba, porque para obrar el milagro de jugar el play off primero había que ganar. Y la Cultural no lo hizo.

Volvió a fallar el olfato de gol. No hay eficacia arriba en esta Cultural y se deben de tomar decisiones para contratar a futbolistas con esa capacidad de gol de la que adolece el bloque de Raúl Llona.

Es tiempo para analizar la decepción de la Cultural, tras esta dolorosa derrota ante el Sestao River en la última jornada de Liga regular. La plantilla era una de las mejores de Primera Federación según aseguró este verano el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, pero se ha visto que la plantilla no ha llegado a los objetivos, pese a que se diga de puertas hacia afuera que todo estaba bien si se luchaba por jugar el play off de ascenso hasta la última jornada. Pero la verdad es que entre una gran parte de la hinchada leonesa haay una cierta decepción por no llegar al play off.

El gol de Garai ya no fue levantado por parte de la Cultural en el resto del encuentro. Y ni siquiera puso en un brete a su máximo rival provincial, la SD Ponferradina, que con su empate frente al CD Teruel acabó en play off. Después de una primera parte, en la que la Cultural no desarrolló su mejor juego y con escasas opciones de hacer gol en la portería de Sergi, se pasó a un segundo acto en el que la Cultural intensificó su dominio, con llegadas continuadas con Muguruza, Fabio Blanco, Rodri Suárez, Dorian...

El gol no llegó y la Cultural cierra el campeonato de Liga regular y la temporada sin lograr meterse en la fase de ascenso a Segunda División. Toca trabajar para confeccionar otra plantilla que lleve a la Cultural a jugar por el ascenso a Segunda División, que según la consejera ejecutiva del club, Natichu Alvarado, es el plan previsto para el próximo curso deportivo 2024-2025.