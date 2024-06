«Hay cuatro motivos para creer»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Pablo Clavería es optimista. Desde el vestuario siguen saliendo mensajes positivos, aunque fuera no haya tanta confianza. Además de por sensaciones, por los problemas para hacer gol. La Deportiva ha metido 38 tantos en 40 partidos oficiales, siendo superado en este campo por muchísimos equipos de su grupo, incluido el descendido Sabadell. El domingo necesita un mínimo de dos para pasar a la final, cosa que tampoco ha sido habitual en el campeonato. Teruel y SD Logroñés y Real Sociedad B fuera y Arenteiro, Real Unión Club, SD Logroñés, Atlético Osasuna Promesas, RC Celta Fortuna y Real Sociedad B en casa han sido los únicos que se han llevado dos goles por partido en esta campaña de parte del conjunto blanquiazul. Y de todos esos rivales y duelos, solo en cuatro ocasiones, dos ante el cuadro riojano, la Ponferradina ha ganado por una ventaja de dos o más goles. Además, llega a El Arcángel habiendo hecho un gol en los tres últimos choques, en los que no ha ganado, y siendo el único de los ocho equipos que juegan play off que no marcó en la ida.

«Es una situación de todos, no sólo de los de arriba. Son momentos y no hay que darle más importancia. Si hay ocasiones como las que tuvimos en la ida, acabarán entrando», afirmó un Clavería que aportó la receta para creer en que la remontada es posible: «La ilusión no la podemos perder; las buenas sensaciones que tenemos del partido de ida; la unión del vestuario dentro y fuera del campo; y que todos hemos venido con la misión de ascender a Segunda División».

SIGUE AL 50%

En Córdoba le preguntaron a Antonio Casas que si en la otra eliminatoria se le daba al Barcelona Atlètic un 60% de posibilidades de superar la misma y también había ganado por un gol de margen fuera de casa, por qué en su equipo decían que las opciones entre el equipo blanquiverde y el blanquiazul están al 50%: «El porcentaje de la eliminatoria sigue estando igualado. Vamos a encontrarnos con un equipo muy duro en un partido muy difícil.

Igual que Clavería, Casas espera que el duelo de vuelta sea parecido al de ida: «Creo que sí, aunque ellos tienen que venir a por nosotros por ir perdiendo en la eliminatoria. Vamos a preparar el partido como el de ida, salir a ganar como siempre hemos hecho e ir a por el pase para la final».