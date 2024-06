Si hay que morir, que sea matando

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva se juega la temporada. Desde las ocho y cuarto de la tarde afronta en desventaja el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Segunda División ante el Córdoba CF. El 0-1 de la ida en El Toralín y la mejor posición liguera del equipo rival obligan a la Deportiva a ganar al menos por dos goles para pasar a la final. Hay que recordar que no hay penaltis en caso de empate y que los goles fuera no valen doble. Y bien es cierto que ganando por uno en los 90 minutos, la Deportiva forzaría la prórroga pero en la misma no le llegaría esa diferencia. A lo largo de la Liga el cuadro berciano sólo ha ganado cuatro partidos por dos o más goles, dos en casa y otros tantos fuera. Y a lo largo de la Historia nunca ha remontado una eliminatoria a domicilio tras caer en casa. Así que para pasar ha de hacer historia.

Juanfran podría repetir lo mostrado el pasado domingo o realizar pequeños cambios, acaso con la entrada de Longo o Pol Llonch. Andoni López sigue siendo baja.

El Córdoba CF cedió cuatro partidos como local, los mismos que la Deportiva como visitante. Fue el segundo mejor local de su grupo y en El Arcángel únicamente recibió 12 goles. UD Ibiza (2-3), Agrupación Deportiva Ceuta FC (3-3), Real Madrid Castilla (1-2) fueron los únicos que marcaron más de un gol en El Arcángel. A la Deportiva no le valdría ninguno de los resultados conseguidos por esos equipos. Además, en 12 de los 19 partidos disputados en casa dejó la portería a cero, haciéndolo en seis de los últimos siete choques.

Iván Ania podría repetir el once que puso en liza en El Toralín, a pesar de haber recuperado ya al central José Carlos Martínez.

Cuatro precedentes tiene el choque de esta tarde: 3-3 en la temporada 2010-2011, 0-1 en la 2012-2013 y 1-0 tanto en la 2013-2014 como en la 2015-2016. Todos estos partidos se disputaron en la categoría de plata.

Finalmente fueron 260 los seguidores deportivistas que compraron entrada para el partido y que tratarán de alentar al equipo en medio de un ambiente de fiesta con más de 21.000 seguidores blanquiverdes en las gradas.

En Ponferrada podrá verse el encuentro en una pantalla gigante situada en el boulevard de La Rosaleda, si no llueve, mientras que si lo hace, se ubicará en el pabellón José Arroyo.