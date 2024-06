El técnico obra el milagro tras graduarse en China

Publicado por J. Coto / A. Fraguas León Verificado por Creado: Actualizado:

José Ángel Montaña es el entrenador del Atlético Mansillés que obró el milagro con una plantilla entregada a la causa por y para el fútbol de Mansilla de las Mulas. Un técnico leonés que ha demostrado con creces su valía, pese a que se vio obligado a emigrar a China para regresar con el ímpetu y la preparación necesarias, para desarrollar un trabajo impecable en el Atlético Mansillés. «Es un sueño haber ascendido a Tercera Federación», señala con tono emocionado. A continuación va más allá en sus afirmaciones: «El Atlético Mansillés es un equipo en la plena extensión de la palabra».

Montaña ensalza a su plantilla: «Aquí no cobra nadie, ni siquiera la gasolina. Pero demuestran día a día que son unos profesionales. Aquí, en este equipo, el jugador se auto exige y la planificación ha sido muy buena. A los entrenamientos no falta nadie».

El entrenador del primer equipo mansillés se siente plenamente identificado con el club: «Nunca me he sentido tan a gusto y tan cómodo como aquí en el Atlético Mansillés. Cuando ves a diario que esta gente te da todo lo que tiene, no puedes pedir más».

El técnico cuenta con orgullo lo vivido en el Mansillés: «Javi y los propios jugadores siegan el campo, todos aportan y nadie se queda atrás para beneficiar al equipo. Pacios se queda hasta el final para limpiar los vestuarios. Íñigo y Yorman, que no estaban convocados en esta ocasión, vinieron para ayudar a todo. Siento orgullo de estar aquí. El fútbol da estas alegrías».