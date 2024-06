La Cultural ficha al 'killer' Antón Escobar

La Cultural y Antón Escobar (Nigrán, 1998) han llegado a un acuerdo para que el delantero gallego de 1,80 metros de estatura juegue en el equipo leonés la próxima temporada 2024-2025, como anunció Diario de León en su edición del jueves pasado. El contrato entre las dos partes está cerrado, después de que el goleador se haya despedido de su club de procedencia, el Real Unión de Irún, que militó en la campaña recién concluida en Grupo I de Primera Federación, al igual que la Cultural.

El equipo leonés refuerza así su ataque con el delantero centro Antón Escobar, después de la alarmante ausencia de gol en el reciente curso deportivo que ya ha concluido para la escuadra de Raúl Llona.

Tras militar en la cantera del RC Celta, Antón Escobar Tapia llega a la Cultural tras jugar en el Real Unión Club, el CD Choco, el CD Lugo Polvorín, el Coruxo FC, el CD Lugo Polvorín, el Bergantiños FC y el CD Arenteiro.

En cuanto a sus números en el curso deportivo finalizado desde mediados del mes de mayo en las filas del club irundarra, Antón Escobar ha disputado un total de 39 partidos con el Real Unión (37 en el campeonato de Liga en el Grupo I de Primera Federación y 2 encuentros de Copa RFEF), habiendo anotado 12 goles.

Su agencia de representación, You First, ha guiado su carrera deportiva. Se convirtió durante la recién concluida campaña en un hombre fundamental en la delantera del Real Unión Club. Su participación en el once inicial es notable, alcanzando el 95%, y su capacidad para marcar se refleja en el extraordinario bagaje de un 23% de participaciones de gol.

La Cultural careció de gol y realmente fue una de las razones fundamentales por las que al equipo le faltó ese plus para clasificarse para disputar una fase de ascenso a Segunda División que exige la afición. La línea continuista tomada por los que rigen los destinos del club se fija como labor clave en potenciar el olfato realizador.