Portugal arrolla a Turquía

Fútbol | Eurocopa 2024

A Montella le dio un ataque de entrenador y el prometedor Turquía-Portugal de Güler contra Cristiano acabó siendo un inesperado experimento de rotaciones del seleccionador italiano. No solo dejó en el banquillo a Arda, también a Yildiz, ambos excepcionales ante Georgia, y su tercera licencia fue cambiar de portero. Lo que funciona no se toca, o no se debería, menos para Montella.

Su imprudencia le costó cara. A los 28 minutos, Portugal ya llevaba dos goles de ventaja y al final el resultado quedó en un 0-3.

Roberto Martínez también hizo cambios. Bueno, cambio, en singular. Bastante acertado. Dalot al banquillo y Palhinha al verde. El mediocentro del Fulham asumió el trabajo sucio del centro del campo y al final salió una goleada.