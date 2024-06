Cristiano no rota, Joao apunta al once y Georgia sueña

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Nada más sellar el primer puesto con el triunfo por 0-3 contra Turquía, Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, ya tenía en su cabeza cambiar casi todo su once para el partido de este miércoles contra Georgia (21.00 horas por La 1 de TVE) , al que apunta Joao Félix y en el que se mantendrá Cristiano Ronaldo, que no rotará pese a la intrascendencia del duelo para el conjunto luso, pero no para Georgia, con el sueño del pase a octavos. Sostenido ante tal expectativa por su portero, el valencianista Giorgio Mamardashvili, hasta ahora el guardameta del campeonato de Europa 2024.