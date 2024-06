Nacho: «Luis de la Fuente se ha portado muy bien conmigo»

Publicado por Roberto Morales Alemania Verificado por Creado: Actualizado:

Nacho Fernández acogió de buen grado el favoritismo que se ha ganado la selección española en la Eurocopa 2024, antes de disputar los octavos de final ante Georgia, y aseguró que no les afecta porque son «los únicos» que han ganado los tres partidos de grupo. «Puede ser que seamos favoritos porque somos una selección muy fuerte y estamos en una dinámica muy positiva. Somos los únicos que hemos ganado los tres partidos de grupo y no nos afecta que nos den o no como favoritos», opinó ayer.

«No nos afectan los favoritismos para hacer nuestro trabajo ganando partidos. Es un orgullo representar a España y si levantamos este título la importancia que tiene hacerlo para tu país es de las cosas más bonitas que puedes vivir. Ya lo viví con la Nations League y una Eurocoppa estaría muy cerca de lo que he vivido ganando Champions», añadió.

Nacho confirmó que se ha recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar ante Italia y Albania tras comenzar la Eurocopa siendo titular frente a Croacia. «Quería tener palabras de agradecimiento con Luis porque se ha portado bien conmigo».