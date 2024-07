Javi Rey: "Quiero una Ponferradina valiente y protagonista"

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Rey ya ejerce como entrenador de la Deportiva. El técnico auriense ha sido presentado hoy en el primer día de la temporada 2024-2025, justo dos semanas antes de empezar los entrenamientos y el día en el que ha empezado la campaña de socios. "Nos ha encantado; es el mejor entrenador que podíamos tener", ha declarado el presidente José Fernández Nieto, que aclaraba que el contrato es por un año, con otro supeditado a un ascenso.

El preparador ha relatado cómo fue su llegada a la Deportiva: "Siempre admiré a la Ponferradina y es un orgullo poder estar aquí. Vamos a trabajar al 100% para devolverla adonde tiene que estar, que es en Segunda División. Los días que pasaron entre que decidí no seguir en el Arenteiro y el fichaje de la Ponferradina fueron difíciles porque no tenía nada y corría el riesgo de no tener un banquillo en agosto. Pero buscaba un proyecto ambicioso como el de la Deportiva, un proyecto para intentar llegar al fútbol profesional. Luego me llamó el club, tuvimos reuniones y al final me eligió".

Las consignas que va a tratar de implantar y mostrar las relató así: "Quiero una Ponferradina valiente y protagonista, vertical, que presione tras pérdida, que juegue bien y llegue mucho a campo rival. Me gusta el fútbol combinativo y asociativo. El equipo ha de tener una seña de identidad y que la afición se sienta identificada con él". En este sentido, puntualizó que deben trabajar para recuperar a esa afición que pudo acabar con desazón la pasada temporada.

No se habló de jugadores, aunque sí reconoció que podrían llegar algunos gallegos. En este sentido, en las próximas horas el club detallará el estado actual de la plantilla.

"Voy a intentar implantar el modelo de juego que tenía ene le Arenteiro. Si queremos competir, tenemos que entrenar muy bien. El esfuerzo no se negocia", terminó diciendo Javi Rey.