Nico y Lamine, dos balas de éxito

Publicado por JAVIER ORTIZ León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | EUROCOPA 2024

Lo primero que hicieron nada más acabar el partido que llevó a España a cuartos de final de la Eurocopa fue ponerse a jugar a piedra, papel o tijera. Era su forma de resolver quién pegaba el primer trago al bidón de agua. Ganó Nico Williams (21 años). De algo le tiene que valer recordarle a Lamine Yamal (16 años) que él es su ‘padre’.

Saciada la sed, los dos extremos de España se pusieron a bailar felices sobre el campo. Fueron dos gestos que llamaron la atención de todo el mundo y redoblaron la admiración que están causando en este torneo. No es que sean una de las grandes bazas de la selección, es que se les ve comportarse en el campo y en los entrenamientos y en muchos momentos dan la sensación de ser dos muchachos que han venido a divertirse en unas vacaciones en Alemania. «Estamos todo el rato picados. Lo del piedra, papel, tijera fue porque no me quería dar el botellín de agua y lo echamos a suertes», explicó con una pícara sonrisa Nico en la zona mixta. El del Athletic marcó, pero el jugador del Barcelona se fue de vacío. «Esta semana me va a tener que aguantar», le avisó desde el micrófono. Al poco salió el compañero a avisarle. «Sé que esta semana va a estar un poco pesado, pero ya le he dicho que luego llegará mi tiempo».

¿Dónde nació la relación entre ellos? En el 1-7 de España a Georgia en septiembre de 2023. El barcelonista era un muchacho que debutó ese día con 16 años y 57 días. Estaba cohibido entre tanta estrella y Nico lo acogió bajo sus alas. Por eso dice que es su ‘padre’. «Bromeamos entre nosotros todo el tiempo», ha destacado el jugador del Athletic en el cuartel general de España en la Selva Negra.

A sus 28 años, Rodri es justo lo contrario que estos dos jóvenes. Es un jugador laborioso que huye de los festejos exagerados. Sin embargo, tras el partido ante Georgia puso en valor lo que aportan. «Han hecho un gran partido ambos. Nos contagian de su juventud e inocencia», celebró. Pero, eso sí, avisó de que no estamos ante dos muchachos inconscientes.

Hay dos nombres que se repiten sin cesar en los medios internacionales cuando se refieren a España. Aparecen en todas las listas de jugadores revelación del torneo, aunque en justicia a Nico hay que situarlo un peldaño más arriba porque ha sido el más destacado del mejor equipo de la competición. El impacto de su juego no solo se mide en lo que dan, sino en lo que han significado.

Luis de la Fuente tiene claro que con dos extremos así hay que jugar con un equipo muy abierto y que busque potenciar su mejores cualidades, el regate, desborde y la velocidad para jugar a la espalda de los rivales. La España de la edad de oro no tenía extremos de esta calidad, por lo que Luis Aragonés, con buen criterio, colocaba por fuera a jugadores que siempre intentaban ir por dentro. Con ellos en el once el seleccionador ha resuelto que no tiene sentido insistir en un tiqui-taca que les dejaría fuera de lugar.

Su producción es espectacular. Han participado en casi la mitad de los goles de España. Nico ha anotado uno y ha dado una asistencia mientras su compañero lleva dos pases sin haber podido estrenar aún su cuenta realizadora, Y mira que lo ha intentado. En regates los dos extremos de España aparecen también en una posición destacada. Con 22, Lamine Yamal es el tercer jugador del torneo que más ha desbordado a los rivales mientras Nico, con 18, es el octavo.

Iniesta reconoció quien reconoció que se acuerda de aquel disparo «con mucha ilusión y especialmente en situaciones como la actual, que hay Eurocopa o cuando se disputa una competición de selecciones». El exbarcelonista indicó que «la selección lleva una línea magnífica en la Eurocopa y las sensaciones son buenísimas y, aunque Alemania es un hueso duro, España tiene muchas opciones de ganar». «Cada uno somos distintos», respondió al ser preguntado por otros futbolistas de la selección.

Luis de la Fuente se convirtió en el primer seleccionador español que vence los cuatro primeros partidos de una gran competición, con su pleno hasta cuartos de final de la Eurocopa 2024, en la que España exhibe personalidad, firmando ante Georgia su segunda victoria más contundente en eliminatoria con sensaciones tan positivas como en los dos títulos en 2008 y 2012.

Desde que España firmó su triunfo más contundente en la final de Kiev ante Italia (4-0), no había exhibido tanta superioridad ante ningún rival cuando llegaron los cruces de los grandes torneos. Ni en Eurocopa, ni en Mundial.

La selección española completó el primero de los cuatro entrenamientos de los que dispondrá para preparar los cuartos de final de la Eurocopa 2024, con descanso para los titulares y trabajo de campo de Luis de la Fuente con los suplentes y los que no participaron de la goleada de octavos a Georgia.

España tendrá un día menos de descanso que Alemania antes del duelo de cuartos que el viernes se celebra en Stuttgart, a las 18:00 horas. Por eso el seleccionador De la Fuente no concedió el habitual día libre entre partidos para afrontar el partido.