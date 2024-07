Duelo de titanes y un billete a semifinales

Publicado por J. CARLOS CARABIAS Stuttgart Verificado por Creado: Actualizado:

Como sucede en gran parte de Alemania, con sus otrora míticas autopistas sin límite de velocidad, Stuttgart también es una ciudad en obra permanente. Vallas, grúas, camiones y desfiladeros de alquitrán salpican el camino hasta la estación central de tren, casi hundida por las reformas que cortan calles, arcenes y puentes. También el tránsito hasta el estadio MHP Arena donde este viernes, a buena hora (18.00, La 1) juega la selección española una final anticipada ante Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa.

Es la cita de dos gigantes, las dos selecciones que mejor fútbol han desplegado en el torneo, los dos países que regentan la cima en el palmarés de la Eurocopa, tres títulos cada uno. Los equipos que asoman números más potables a este cruce (goles, tantos encajados, puntos y victorias) y los que enseñan a los futbolistas más deslumbrantes (Lamine, Williams y Fabián en España; Kroos y Musiala en los teutones).

Es un duelo de pesos pesados sin excusas, sin heridas, sin sanciones. Todos los jugadores de ambas plantillas están disponibles y nadie estará apercibido de sanción por tarjetas porque el cómputo se limpia para la siguiente fase en la semifinal, que enfrentará al ganador del choque el día 9 en Múnich ante el triunfador del Francia-Portugal.

Son dos tripulaciones de enorme tradición y largo alcance que en la presente edición arrastran el cartel de candidatos sellado a la frente. España ha ganado todos los partidos (4) con calidad y un estilo reconocible. Un gran susto ante Georgia y sus delanteros correcaminos dio paso a una remontada sólida, construida desde la paciencia y los extremos.

Nico Williams y Lamine Yamal son la sensación del campeonato y tienen hoy otro tipo de paso a nivel: Kimmich, tal vez el lateral más polivalente del mundo, y Raum, carrilero zurdo muy rápido y enérgico que destaca sobre todo por sus pulmones, sus centros y golpeos, además de la capacidad para corregir posición a campo abierto. Puede ser el último partido de Toni Kroos, una leyenda del fútbol y del madridismo con sus seis Champions y su decisión de despedirse del deporte al más alto nivel. Lo recordaba Joselu en una declaración que entre los alemanes sonó a provocación, aunque lo dijo en tono jocoso.

Es la bolsa o la vida, una moneda al aire que puede destruir la aureola refrescante que ha levantado la selección española con su fútbol o puede traducirse en un estallido de ilusión colectiva si los alemanes caen ante el estilo clarividente y letal que ha montado un hombre paciente y educado, Luis de la Fuente.

UN PARTIDO SIN FAVORITO

Luis de la Fuente, seleccionador español, calificó de «final» el duelo entre España y Alemania de cuartos, que ve «al cincuenta por ciento», aunque reiteró que dirige a «los mejores del mundo» y no los cambia «por nadie». «Elogio mucho a Alemania para que no nos equivoquemos porque nos están cayendo tantos elogios que igual se piensan que no está igualado. Es una final y muy igualada. Alemania es una gran selección que destaca por ser un equipo muy sólido, muy equilibrado, con muy buenas individualidades. Es un rival de final», precisó. Para el seleccionador español el duelo «está muy equilibrado».