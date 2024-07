Una gesta con nombres propios

Publicado por R. MORALES Berlín Verificado por Creado: Actualizado:

El salto con el que se detuvo el tiempo en el minuto 119 de Mikel Merino. Su testarazo impecable, como un dardo directo al corazón de todo un país ilusionado con su Eurocopa. El liderazgo de un futbolista que pedía paso a gritos como Dani Olmo, decisivo con gol y asistencia. Un nuevo recital de madurez de un niño de 16 años llamado Lamine Yamal. La exhibición defensiva de Laporte. Son las claves de una gesta de España en la Eurocopa 2024.

Ya en semifinales, la selección española superó una prueba de madurez, el reto del anfitrión derribando barreras del pasado, como la generación que dio mayor gloria a la historia del fútbol español hiciese en la tanda de penaltis de cuartos en la Eurocopa 2008.

Maceda, Puyol y Merino

Aunque los momentos de superioridad de España sobre Alemania en los cuartos de final fueron desde el buen trato al balón, la personalidad, la búsqueda de espacios a espalda de sus laterales, la manera en la que acabó alcanzando el éxito fue con un nuevo testarazo para la historia. Justo como Niclas Füllkrug aumentó el poderío germano y situó a la Roja al borde del abismo. El de Merino se suma a goles de cabeza que sembraron la leyenda de la selección con más Eurocopas junto a Alemania, la única que ya tiene opción de levantar la cuarta.

El liderazgo de Olmo

Venía llamando a la puerta de la titularidad con insistencia, presumiendo de números ofensivos, de ser el que más disparaba a puerta del equipo pese a no ser titular, el que más asistencias daba. La apuesta de Luis de la Fuente por Pedri la sostuvo hasta que Toni Kroos lo lesionó. La oportunidad esperada por Dani Olmo en un partido tan especial, ante Alemania, país en el que se convirtió en jugador referente, le llegaba y no estaba dispuesto a desaprovecharla.

La pausa de Yamal

En el vértigo que provoca cada vez que recibe el balón y se lanza a correr sin pensar en la cantidad de rivales que le pueden salir al paso, Lamine Yamal fue decisivo con su segunda asistencia de una Eurocopa que cumple aún sin cumplir los 17 años. Ya había generado alguna acción mal finalizada por Álvaro Morata, cuando rompió el partido en una jugada en la que puso la pausa perfecta en el mundo veloz en el que vive en cada partido.

La firmeza de Laporte

Una exhibición defensiva de tal magnitud que cualquier duda que acompañó la citación de Laporte por jugar en una liga ‘menor’ como la de Arabia Saudí o su estado físico, quedó más que enterrada. Emergió cuando España sufrió ante el empuje alemán, ante los centros continuos desde los costados, sacando de cabeza todo lo que pudo y achicando para convertirse en el jugador de la selección que más despejes ha realizado siendo baja el primer encuentro y jugando una parte del tercero.

Unai, entre el acierto y el temor

Brilló el portero titular de la selección española en su firmeza en los cinco remates a puerta que recibió, especialmente con una estirada decisiva final, mostrando firmeza por alto cuando tuvo que abandonar el área chica e imponerse ante la superioridad en centímetros de los alemanes.

Morata no descansa

Álvaro Morata, capitán de la selección española, prescindió del descanso del que podía disfrutar en el día de recuperación para los titulares posterior al duelo de cuartos de final, y se ejercitó con un grupo reducido de suplentes e internacionales que no participaron ante Alemania. Pese a haber jugado 78 minutos ante Alemania, antes de dejar su sitio en ataque a Oyarzabal, Morata decidió ejercitarse con el grupo de jugadores que realizó trabajo de campo y no se quedó en el hotel de concentración.

Futbolistas como Le Normand que fue sustituido al descanso, Lamine Yamal que dejó el terreno de juego del Stuttgart Arena a los 63 minutos o Nico Williams, que lo hizo en el mismo momento que Morata, sí necesitaron de un día de recuperación con tratamiento fisioterapéutico y relajación. El gran ambiente tras la proeza de eliminar a Alemania en su casa, marcó la mañana en el regreso al trabajo de la selección.

Toni Kross pide perdón a Pedri

El último partido de Toni Kroos será recordado por su derrota ante España y por la desproporcionada entrada que cometió sobre Pedri a los tres minutos. La jugada obligó al centrocampista del Barcelona a abandonar el terreno de juego al poco del inicio, mientras el exmadridista, sorprendentemente, quedaba sin castigo alguno.

Las pruebas médicas confirmaron lo que el viernes ya se sospechaba, que Pedri no volverá a jugar en el torneo. Arrepentido por lo sucedido, Kroos, elegante, dedicó las últimas líneas de su emotiva carta de despedida del fútbol a disculparse ante su compañero. «Es importante para mí pedir perdón a Pedri y desearle que se ponga bien pronto. Lógicamente, no era mi intención hacerle daño. Eres un gran jugador», indicó el jugador alemán. Las pruebas médicas confirmaron que el canario sufre un «esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda». Esto significa un mes de baja y que, por tanto, no volverá a jugar esta pretemporada. Si todo queda ahí, comenzará a entrenar en torno al 6 de agosto.