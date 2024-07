Cuatro meses de buena pesca en los ríos leoneses... y a seguir

Publicado por M.Á. TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

La temporada de pesca en los ríos leoneses suma jornadas y lo hace en positivo. No es una sorpresa ya que las previsiones apuntaban a una campaña igual e incluso mejor que la precedente. A poco más de diez días para que baje el telón en los ríos no regulados salvo las excepciones que marca la ley (en los regulados se extenderá hasta el 15 de octubre), se puede decir que el trayecto que se iniciaba a finales de marzo no ha tenido apenas baches, todo lo contrario.

Con más de 2.000 kilómetros de aguas para la pesca (incluso la cifra se acerca a los 3.000), la temporada con la trucha como la gran protagonista ha reportado a los miles e aficionados (y un buen número de ellos procedentes de otras provincias) innumerables horas de actividad y diversión.

El tiempo ha acompañado y también el estado de los ríos con caudales altos en las primeras semanas debido a las precipitaciones que han ido mermando aunque manteniendo un nivel más que considerable.

Con los ríos regulados abriendo el paso hasta que los no regulados o de montaña presentaron unas condiciones óptimas una vez que los caudales fueron menos bravos y las aguas se fueron templando, las semanas fueron cumplimentando su devenir hasta encontrarnos ya con casi cuatro meses de camino en los que la población de truchas ha sido más que destacada. Y con ejemplares también de tamaños destacados.

Pesca con muerte o pesca sin muerte. A cada cual su gusto, han convivido en perfecta armonía en unos escenarios que han disfrutado los aficionados a la caña y el sedal. No en vano la afluencia en los cotos, EDS y Arecs ha sido notable a lo largo de una temporada que ha refrendado con su buena nota (a pesar de que aun faltan semanas e incluso meses para su finalización) las previsiones y también ha mantenido la tónica en positivo que se ha ido viviendo a lo largo los últimos ejercicios.

Con todavía tiempo para disfrutar y ríos con posibilidades, la campaña sigue a pleno pulmón.