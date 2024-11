La Deportiva busca la primera racha de victorias

Publicado por Francisco Otero Orense Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva tiene hoy la segunda oportunidad de esta temporada de establecer una primera racha de victorias, es decir, enlazar al menos tres triunfos consecutivos. La anterior vez que pudo, tras ganar a Atlético Osasuna Promesas y RC Celta Fortuna, no pasó del empate en Lezama.

Desde las 19.30 horas el conjunto berciano visita O Couto, campo que no pisa en Liga desde el 2002 ante CD Ourense (desaparecido), pero al que acudió en julio del 2019 para disputar un partido de pretemporada contra la UD Ourense, choque que ganó 1-3 con goles de Buenacasa -2- y Russo. Hoy el rival es el Ourense CF, llamado hasta hace una década el Ponte Ourense CF, conjunto que en el último lustro ha crecido en los deportivo y que debuta en la categoría. No es ningún club refundado ni nada parecido. Simplemente cambió sus señas de identidad (colores, nombre, escudo, estadio...). Lleva toda la temporada en puestos de descenso, pero tras encadenar dos triunfos consecutivos y mejorar con el cambio de técnico, esta jornada podría abandonar la zona roja. Para ello habrá de vencer a una Deportiva que dormirá en puesto de play off en caso de ganar.

Andújar y Jürgens son las únicas ausencias en la SDP, porque finalmente Brais Abelenda, Borja Fernández, Lancho y Álvaro Bustos entraron en la citación. Yeray, Álvaro Ramón y Ger Nóvoa, ex jugador del Ourense CF, pueden ser las novedades de un Javi Rey que también fue técnico de base del club auriense. Por lo expresado ayer, el técnico podría repetir el 5-4-1. Lancho y Yeray están apercibidos de suspensión. Vuelven a su ex casa (O Couto) Javi Rey, Ger Nóvoa y Borja Valle.

El cuadro ourensano viene de ganar los dos últimos partidos y desde el cambio de entrenador ha ganado tres, empatado uno y perdido otro. Pablo López, ex jugador de la Cultural y técnico de formación, ha dado un vuelco al equipo. Sustituyó a Rubén Domínguez, exitoso preparador de la entidad pontina. Podría formar con un 5-4-1 o un 4-5-1. Carbonell, máximo goleador con cinco dianas, y Juanma Bravo, que se lesionaron en el último partido en Irún, son dudas, pero están en la convocatoria. En las filas azules milita el ex deportivista Fullana.

Arbitra el encuentro Gerard Brull Acerete (Comité Catalán). Este palamosino de 27 años afronta su tercera campaña en la categoría. Nunca ha dirigido un encuentro de la Deportiva y en los cuatro pitados en esta Liga, no se ha producido ninguna victoria visitante.

El partido de hoy no tiene precedentes. Y sólo hay un enfrentamiento entre ambos equipos en terreno neutral y de carácter amistoso (por tanto no se puede considerar como un precedente). Fue el 1-1 de Calabagueiros el pasado mes de agosto en la pretemporada, con goles de Delgado y José Luis Cortés.