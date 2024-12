Los leones se comen al Madrid

Publicado por Ramón Orosa Bilbao Verificado por Creado: Actualizado:

El Athletic Club apuntaló su candidatura a estar en la próxima Liga de Campeones doblegando al Real Madrid en San Mamés (2-1) en un partido en el que Alex Berenguer y Gorka Guruzeta adelantaron dos veces al conjunto bilbaíno, Jude Bellingham empató la primera y Killyan Mbappé volvió a tener una noche negra y falló un penalti que le detuvo Julen Agirrezabala.

Fue un 2-1 que premió la intensidad y el dominio local y castigó el mal partido del conjunto blanco, que ve cómo el Barcelona se le escapa de nuevo en la clasificación. Ahora a cuatro puntos, aunque con un parido menos jugado por el Real Madrid. El Athletic, que encadena su cuarta victoria consecutiva en diez días, la tercera en Liga, fortalece su cuarta plaza. En la que se coloca tres puntos por delante de un Villarreal que visita el domingo «La Catedral», y que ha jugado dos encuentros menos que el Athletic.

Sorprendió de inicio Valverde con rotaciones inesperadas en un choque de la entidad del de esta noche, sobre todo por la suplencia de los laterales Oscar de Marcos y Yuri Berchiche, el medio centro Iñigo Ruiz de Galarreta y el delantero centro Gorka Guruzeta.

El choque arrancó con el Athletic decidido a mantener el balón en el campo madridista y el Madrid a la espera de alguna contra con la que acelerar. En esa tesitura los «leones» concretaron varias llegadas peligrosas ante Courtois, que tuvo que intervenir en un disparo de Nico que también consiguió que no llegase a Iñaki. Varios centros más desde los costados, sobre todo desde la derecha, inquietaron un tanto a los visitantes.

Aunque la jugada que más dio que hablar fue una en la que Mbappé acabó marcando. Pero, tras consultar con el VAR, en el que estaba Figueroa Vázquez, Sánchez Martínez entendió que había fuera de juego. En la que jugada, no obstante, hubo dos momentos de posible fuera de juego y dos caídas en el área, de Rodrygo y de Mbappé.

No cambiaron tampoco las cosas a vuelta de vestuarios, si bien con el dominio de nuevo de los rojblancos, que abrieron el marcador en el minuto 53.Un centro cerrado desde la izquierda a pie cambiado de Iñaki que no despejó la defensa, tampoco remató Sancet y se encontró en boca de gol Berenguer para arrollar con tres toques a un Courtois que solo pudo responderle al primero.Pudo contestar pronto el Real Madrid, pero está claro que Mbappé no está en su mejor momento. Porque remató fatal un disparo con muchas opciones, a pase de Rodrygo, que acabó mordido y manso en las manos de Agirrezabala,Tampoco aprovechó su oportunidad Nico en una contra solo en la que ni progresó ni contactó con su hermano mayor.Tuvo otra oportunidad Mbappé en un penalti de Agirrezabala a Rudiger, al que el meta local impactó en la cabeza al intentar despejar un cabezazo del central alemán al larguero. Mbappé apostó por asegurar engañando a Julen, pero el guardameta le ganó la partida. Es la segunda vez que el francés falla dos penaltis seguidos, tras el que erró en Liverpool.Con los cambios de Ancelotti llegó el asedio blanco y, en poco, el 1-1. Un tanto de Bellingham a rechace de Agirrezabala a un buen disparo lejano de Mbappé. Parecía escorarse el partido del lado blanco y Rodrygo amagó con el 1-2 en un disparo cruzado bien respondido por Agirrezabala. Pero lo que llegó fue el 2-1 en un balón que robó Guruzeta a Valverde y con el que el delantero definió perfecto ante Courtois en su salida. Hasta ahí llegó un Madrid al que se le fueron sus últimas esperanzas en un disparo alto de Mbappé, que volvió a tener un mal partido.