Toda una vida como socio de la Ponferradina

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Tiene el carnet número 10, aunque quizá le correspondería el 1 por tiempo como socio, pero antes las cosas no tenían el mismo orden ni la informatización de ahora. Enedino Arias cumple 75 años como socio de la SD Ponferradina y a sus 93 no falta ningún fin de semana al fútbol en El Toralín. Cuando era un chico ya se hizo socio y desde entonces lo ha sido siempre, incluso cuando el equipo bajó a Regional Preferente, cuando la mayoría de abonados dejaron de serlo: «Yo nunca me borré».

El mejor recuerdo como blanquiazul que tiene Enedino es un ascenso: «Fui a Alicante en el 2006 al partido en el que Fran logró el gol. Era un jugador muy bueno, igual que Rubén Vega. Ya estaba acabando el partido y casi ni lo esperábamos. Nunca imaginé ver a la Deportiva en Segunda División. El peor recuerdo posiblemente sea el desempate en el partido de ascenso de 1958 ante el Barakaldo Altos Hornos, en el que el árbitro nos expulsó a cuatro jugadores. También estuve allí. Otra de las decepciones fue la de la eliminatoria con el Erandio, en la que también estuve. Jugaba allí el padre de Ander Herrera. Después de aquello también se rompieron muchos carnets».

Otro de los recuerdos que tiene Enedino de la historia del club, que ha vivido en su mayoría, fue el de las botellas de vino que permitieron la supervivencia de la entidad en 1994 y las baldosas o azulejos que se pusieron tanto en Santa Marta como en Fuentesnuevas con el nombre o número de socio o empresa.

Sobre el club en la actualidad, ensalza la labor directiva y económica que lleva a cabo el Consejo de Administración, aunque cree que dentro de los muchos y destacados actos que se realizaron con motivo del Centenario, quizá faltó algo con los socios más veteranos de la entidad.

Enedino ha traspasado a su descendencia la pasión por la Deportiva. Sus hijos Miguel Ángel y Roberto y su nieto Pablo también son socios, aunque sólo Roberto vive en Ponferrada.