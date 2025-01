El Madrid, a defender el liderato

Publicado por J. M. Andrés Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Duelo aparentemente muy desnivelado en el José Zorrilla, entre dos equipos en las antípodas de la tabla (21.00 horas, en Movistar). Por un lado el colista Valladolid; por el otro el líder de la Liga desde la pasada jornada, el Real Madrid, que completó con una solvente goleada a Las Palmas y el pinchazo del Atlético en Leganés su particular remontada en la clasificación tras un inicio de campaña dubitativo.

El equipo blanco ha aprovechado los tres últimos duelos al amparo del Bernabéu para ir sanando las dolorosas heridas del clásico que decidió la Supercopa de España con una manita del Barça. Tras semejante bofetón, el segundo contra el conjunto azulgrana tras el 0-4 liguero en Chamartín, el Madrid se rehízo con las goleadas al Celta en octavos de la Copa del Rey, engañosa pues llegó en la prórroga tras un polémico duelo; a Las Palmas para asaltar el primer puesto liguero; y finalmente contra el Salzburgo en Champions, que sirvió para sellar el billete para el playoff de Champions y mantener todavía viva la remota opción de alcanzar el acceso directo a octavos.

En total 14 goles a favor en tres encuentros, muestra clara del enorme potencial ofensivo que maneja Ancelotti, pero ninguna puerta a cero, circunstancia que ante un trío de rivales asequibles alimenta las dudas acerca de la capacidad defensiva blanca. En cualquier caso, más allá de los matices y el cómo, los resultados siempre actúan como bálsamo en un club que prioriza por encima de cualquier cosa el éxito competitivo. Ancelotti, consciente de ello, mostró una versión mucho más tranquila en la comparecencia previa al duelo ante el Valladolid y pese a la aparente fragilidad de un rival 31 puntos por debajo en la clasificación, envío un mensaje a los suyos para evitar cualquier tipo de relajación.

«El mejor equipo posible» «Hemos llegado a ser líderes y tenemos que conservar la posición porque es un momento importante en la Liga», comenzó el italiano su rueda de prensa. «Tenemos que conservar el liderato y voy a meter el mejor equipo posible porque es el partido más importante de este ciclo», incidió poco después, por si no hubiera quedado claro. Dada la importancia que Carletto concede a esta primera defensa del liderato no se esperan variaciones en el once blanco más allá de la entrada de Brahim, con Rodrygo por la izquierda ante la ausencia del sancionado Vinicius, el regreso de Lucas Vázquez que devuelve a Valverde a la medular.