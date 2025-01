El Madrid debe ganar y golear

Publicado por Oscar Bellot Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Ganar, golear y rezar. Esas son las consignas con las que el Real Madrid visitará este miércoles —21.00 horas, en Movistar— el refugio europeo del Brest en la jornada que cerrará la primera fase de la Champions. Tras sortear el precipicio al que le habían asomado las tres derrotas sufridas en los cinco primeros compromisos que afrontó gracias a haber encadenado sendas victorias en las dos fechas más recientes, el equipo de Carlo Ancelotti encara el desenlace de la liguilla con los deberes a medio completar. Tiene asegurado el pasaporte para el ‘playoff’ de dieciseisavos, pero se agarra a una carambola que le ahorre la repesca y le clasifique directamente para octavos. Pese a que sus opciones son remotas, de apenas un 2,9% según los cálculos de Opta, los blancos se aferran a esa máxima que dice que mientras hay vida hay esperanza. Y esta pasa, indefectiblemente, por despedazar al bloque bretón y sacar la calculadora.

A diferencia de otras ocasiones en las que tenía la sartén por el mango, no depende exclusivamente de sí mismo, pero para obrar el milagro deberá dar necesariamente el do de pecho. Cualquier cosa que no sea golear al Brest destruye cualquier posibilidad de que el conjunto de Chamartín se sitúe entre los ocho primeros.

"Partido difícil, como siempre, porque el Brest lo ha hecho muy bien en la Champions, tiene un punto más que nosotros y posibilidad de clasificarse. Queremos cerrar bien esta fase de grupos, que ha sido complicada, y llegar lo más alto posible en la tabla", indica Ancelotti a pocas horas que se cierre la fase de liguilla.