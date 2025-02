El fútbol se ‘desconcha’ en los campos de deporte de Cosamai en Astorga

Publicado por M.Á. TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

Cada día pasan por sus instalaciones más de 200 futbolistas de base. Los fines de semana ese número, con los encuentros programados, supera los 300. Una cifra considerable de niños y niñas, también adolescentes, que deben de «lidiar» con unos vestuarios que solo tienen de eso apenas el nombre. Desperfectos, desconchados, humedades, griferías oxidadas... Un escenario que más bien podría considerarse un calvario para sus usuarios, tanto astorganos como los que llegan de otras localidades para disputar los partidos. Muchos de ellos desisten incluso de cambiarse o ducharse allí y prefieren hacerlo en casa.

Esa situación viene de largo, algo que ha llevado a clubes, padres y propios deportistas a levantar la voz.

Humedades y desconchados.

Quejas que a día de hoy según apuntan acaban en saco roto. «La Diputación de León tiene conocimiento desde hace mucho de ello, pero no hace nada», precisan a este periódico. Y es que las instalaciones, situadas dentro de Cosamai, son titularidad de la administración provincial.

Con dos campos de fútbol-11, dos de fútbol-7 y uno más de entrenamiento, en la actualidad desde el Ayuntamiento, por su cuenta y a la espera de que un nuevo convenio sustituya al caducado desde hace casi dos años, se realizan labores de mantenimiento (hace algunos días se incorporaron tres camiones de arena para mejorar el suelo, se procede a la siega, riego y abonado de los campos entre otras labores). Algo que sale del propio Consistorio maragato para poder mantener una actividad algo digna en los campos.

Las grietas son también evidentes.

Con el convenio entre Diputación y Ayuntamiento caducado desde hace casi dos años, desde el propio Consistorio se han intentado acelerar los pasos para un nuevo y mejor escenario, aunque la respuesta hasta el momento ha sido nula.

Y eso que en la precampaña electoral de 2023 desde la Diputación se anunciaba una inversión de 200.000 euros para construir unos nuevos vestuarios con un proyecto e importe para ejecutar las obras. Eso sí, sin convenio todo ha quedado en agua de borrajas. Y las instalaciones en un deterioro cada vez más acusado.

Y el tiempo sigue pasando.

El estado de los vestuarios, en un estado bastante deficiente.

También las incomodidades para sus usuarios. En gran medida los clubes de la ciudad como el Atlético Astorga juvenil que entrena y compite en los campos de Cosamai, el Club Astorga Femenino que entrena y disputa las competiciones en la categoría en la que milita (aparte tiene unas cuantas niñas en categorías inferiores, unas 50 entre el equipo sénior y las categorías infantiles), Club Deportivo Astorga (Escuela de Fútbol que gestiona este club y que cuenta con más de 160 niños entre todas las categorías), el Santa Ana (club veterano en la ciudad y que disputa sus partidos y sus entrenamientos) y el América FC (club de nueva creación y que milita en la liga de la Amistad).

A ellos hay que añadirle los fines de semana los muchos equipos que viajan a la capital maragata a diputar la competición oficial amte los clubes locales.

La situación lleva así muchos años. Ni con el anterior convenio de cesión que no ha servido, pues no se ha mejorado en nada. En la actualidad el convenio está caducado. El Ayuntamiento de Astorga sigue prestando servicios al centro, entre ellos los de recogida residuos, limpieza... y de colaboración con el centro (los chicos acuden a la piscina, se les invita a determinadas actividades...). Pero al no tener otras competencias debido a que la propiedad no es suya no puede acometer otras actuaciones.

Hay una obra importante que entraría dentro del nuevo convenio de cesión que es la mejora de los colectores de desagüe que atraviesan el centro y que dan problemas cuando llueve mucho. El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de sustituirlos y eso se recogería en el nuevo convenio. Pero tiene las manos atadas.

Aparte del uso diario, está el problema de los días de competiciones. Hay mañanas en que se hacen insuficientes los vestuarios, con cuatro partidos simultáneos y no se dispone de los necesarios, con lo que los niños han de irse sin duchar. Más sangrante es si cabe cuando hay jugadoras, que no disponen de vestuarios, o cuando disputa sus encuentros el CAF, hay equipos que se van sin duchar con la imagen deplorable que se trasmita. Algo que ya se ha transmitido a la Diputación y como apuntan los afectados, «la respuesta no es que haya sido insuficiente, es que hasta el momento es nula».

