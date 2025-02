El Ayuntamiento de Astorga reprocha a la Diputación que eluda sus culpas por el mal estado de los campos de Cosamai

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, a través de los concejales de Deportes Julián García y Borja González, salió este jueves al paso del comunicado emitido el miércoles desde la Diputación Provincial en la que acusaba al Consistorio de ser el máximo responsable de la situación de deterioro de las instalaciones de los campos de fútbol de Cosamai de los que la institución provincial es propietaria.

El edil de Deportes consideraba este comunicado de la Diputación y las acusaciones como demasiado "atrevidas", "muy fuertes" y "falsas", asegurando que quieren echar la culpa a otros cuando son ellos los máximos responsables. Aludiendo también a las quejas de lños usuarios, padres y jugadores expresadas desde hace tiempo por el mal estado de los vestuarios.

Julián García precisó que en abril de 2023, en campaña de los comicios municipales, la Diputación de León anunció que se iban proyectar unos nuevos vestuarios en la zona deportiva de Cosamai, para lo que se destinaría una partida de 100.000 euros del entonces presupuesto. "En aquella noticia, desde la Diputación reconocen que estas instalaciones prestan servicio a cientos de jóvenes que a diario practican algún deporte y que precisan de una zona de vestuarios que actualmente se encuentra obsoleta, tal y como ha podido comprobar el diputado de Contratación y Patrimonio durante su visita a las mismas acompañado del director de Cosamai y de técnicos de mantenimiento y de patrimonio de la institución provincial. Decían también que ya se habían iniciado los trámites para dotar a esta área deportiva de unas nuevas dependencias y equipamientos modernos, renovados y accesibles”.

GEl concejal d Deportes apuntó también que en el año 2019 se suscribió un convenio en el que se establecía la obligación del Consistorio del mantenimiento de las instalaciones y apostilla que si al final de la legislatura las instalaciones no estaban en buenas condiciones “deberían haber pedido explicaciones a sus compañeros de partido, que gestionaron el Ayuntamiento de Astorga en aquel momento. Nosotros llevamos poco más de un año y medio”.

Y añadía en la rueda de prensa que "en los cuatro años de gobierno socialista en Astorga no se hizo ningún tipo de actuación en Cosamai. Entonces, venir a echarnos la culpa del mal estado de los vestuarios me parece bastante atrevido. Desde que nosotros gobernamos, se han venido realizando labores de mantenimiento incluso cuando el convenio estaba ya caducado. Lo hacíamos por nuestra cuenta porque para nosotros lo importante son los niños y no intereses políticos", precisó.

Julián García, junto a Borja González, precisaron también que para el Ayuntamiento de la capital maragata pueda hacer frente a las necesidades que tiene Cosamai necesitan la cesión y firmar el convenio: “No sabemos porque se ha parado la firma del convenio. Entendemos que son intereses políticos pero no comprendemos como la Diputación maltrata al principal ayuntamiento de la provincia, después de los tres grandes, cuando los únicos afectados son los usuarios de Cosamai. El Ayuntamiento sin ese convenio no tiene capacidad para hacer inversiones ni mejoras grandes ahí, solo mejoras de mantenimiento".

Y apostilló que desde ace tiempo se le ha requerido a la Diputación una reunión para tratar este tema y otros "pero dan la callada por respuesta. Incluso hay se ha vuelto a solicitar".