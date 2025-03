La Cultural hace números para subir

La Cultural gozó de la suerte de los campeones y de nuevo volvió a salvar un punto en el tramo final del partido ante la Gimnástica Segoviana, gracias a un gol marcado por su goleador, Manu Justo, en el minuto 90 después de que Abel Pascual adelantara a los segovianos al filo del descanso. El equipo leonés, líder desde la primera jornada del Grupo I de Primera Federación, ha igualado la racha como invicto con la que inició el campeonato, once jornadas sin conocer la derrota, aunque en este caso con un mayor balance de empates que de victorias. Si en el inicio de temporada el conjunto de Raúl Llona fue capaz de lograr ocho triunfos y cedió tan solo tres igualadas, con un total de 27 puntos cosechados. En esta ocasión la racha con el mismo número de partidos ha supuesto que los leoneses lograran cinco victorias, pero un mayor número de empates, seis, con 21 puntos recolectados, seis menos que en el primer período competitivo que coincidió con el arranque del campeonato de Liga.

Se da la circunstancia que en la primera ocasión lo hizo con dos registros significativos, encadenando cinco triunfos de manera consecutiva, a lo que sumó que no encajara goles en cuatro de ellos. En esta segunda oportunidad se ha mostrado más débil, fundamentalmente en la faceta defensiva, pero también reduciendo sus guarismos ofensivos.

De hecho, en los tres últimos encuentros se ha repetido el mismo resultado, 1-1, logrando además la igualada después de verse con el marcador en contra y con el añadido de conseguir el tanto definitivo en el tiempo de prolongación, hábitat al que se ha apuntado en estas jornadas el equipo de Llona.

El calendario que le depara a la Cultural en el último tramo de la temporada, que afronta con una diferencia de siete puntos con su perseguidor, el rival provincial, la SD Ponferradina, presenta dos duelos ante equipos de la zona media y baja, como Real Unión en León, este próximo sábado a partir de las 18.00 horas en el Reino de León, y la visita al colista Barcelona Atlètic, para después enfilar la recta final con duelos directos por el ascenso a Segunda División ante Nàstic, Arenteiro, Ponferradina o Andorra, éstos dos últimos para cerrar la Liga.

La Cultural no es la que era en cuanto a juego y control de los partidos. Los vaivenes no sientan bien al cuadro culturalista. El equipo dio un giro brutal en el partido del domingo frente a la Gimnástica Segoviana cuando Llona realizó un triple cambio en el minuto 57 de partido, dando entrada a Barri, Pibe y Bicho con el objetivo de ganar posesión y profundidad ofensiva. La mejora en el juego fue inmediata y las ocasiones de gol se sucedieron en la portería defendida por Héctor Oliva. Los buenos tienen que jugar siempre. Y más a estas alturas, cuando restan las diez jornadas finales para regresar a Segunda División de forma directa. León está tan enchufado como no sucedía desde la temporada 2016-2017.

El equipo dio un giro brutal ante la Segoviana cuando Llona realizó un triple cambio, dando entrada a Barri, Pibe y Bicho