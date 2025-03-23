Diario de León

Fútbol | Primera Federación

El cuarto empate seguido de la Cultural, en 196 fotos

Los seguidores culturalistas tratan de devolver a su equipo a la senda de la victoria.ÁNGELOPEZ

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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