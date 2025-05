Adrián Benavides salva al Viveiro

Adrián Benavides (La Bañeza, 1986) asumió un reto exigente como entrenador del Viveiro CF al salvar al Viveiro CF la categoría de Tercera Federación, sucediendo en el cargo a Fabri González, un técnico experto que había dirigido antes a equipos de Primera y Segunda División, además de entrenar a clubes extranjeros, pero no fue capaz de encauzar el rumbo deportivo del club marinero, después de tomar el testigo de Jandri, el primer preparador destituido en el Viveiro CF. La capacidad del técnico leonés para unir a un grupo que no pasaba por buenos momentos y dotarle de la confianza que antes no tenía para conseguir los resultados precisos para obrar la permanencia en la categoría de Tercera Federación en su Grupo I tras vencer al Betanzos por 3-0 este pasado domingo. Un objetivo cumplido pese a las muchas adversidades con las que se encontró Benavides cuando desembarcó en el banquillo gallego.

Trabajo, orden y conocimientos futbolísticos han dado la razón al entrenador leonés para obtener lo que sus antecesores en el cargo, Jandri y Fabri, dejaron como una tarea muy complicada que Benavides sí aceptó a afrontarla cuando la junta directiva del Viviero CF le exigió cuando le contrató, salvar la categoría de Tercera Federación. Un logro que Benavides ha cubierto con un éxito reconocido por un plantel de futbolistas que creyeron en la fórmula puesta en práctica por el técnico bañezano para dar su mejor rendimiento y versión futbolística. Todo reconocen el plan diseñado por Benavides, al que no dudaron en mantear al final del encuentro ante el Betanzos, que otorgó al Viveiro CF la permanencia. Benavides da muestras de su gran capacidad.

Luis del Río: «Lo realizado por Benavides en sólo tres meses tiene mucho mérito»

El presidente del Viveiro CF, Luis del Río, agradece al entrenador Adrián Benavides lo que ha hecho por el club marinero: «Cogió al equipo muy bajo en el aspecto físico y moral. Trabajó 28 horas al día de 24 que tiene. Había muchas cosas que corregir. Le dio confianza al grupo. Se ha dejado la piel y finalmente consiguió el objetivo de una permanencia que veíamos muy difícil».