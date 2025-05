«Continuamos teniendo una bala»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva volvió a los entrenamientos, aunque sólo la parte física se llevó a cabo en el Jesús Tartilán. Luego se pasó a El Toralín para hacer la parte táctica fuera de las miradas de aficionados y periodistas. Tras todo ello fue Markel Lozano el que compareció ante la prensa. Habló el vizcaíno de las emociones del duelo ante la Cultural, tanto las del partido como las que se produjeron cuando aparecieron las familias de los futbolistas en el vestuario tras el calentamiento.

Markel Lozano: «Lo del sábado fue increíble; el ambiente, el partido en sí… Todos lo disfrutamos muchísimo. Incluso hubo alguna lagrimita de emoción cuando vimos a nuestras familias».

El centrocampista deportivista se centró en el encuentro de este sábado y en la oportunidad extra que tiene el equipo para ascender obtenida con el triunfo ante la Cultural: «Va a ser un partido muy duro porque ellos también se juegan mucho. Su afición aprieta y el campo es el que es. Va a ser muy intenso. Seguimos teniendo una bala y el equipo está con confianza y ganas. La victoria ante la Cultural nos refuerza la confianza».

Por otra parte, el presidente José Fernández Nieto fue cuestionado ayer por el choque de Las Llanas y por los nervios que pueda haber: «Los nervios llegarán el sábado. Lo importante es que los jugadores no los tengan, hagamos un buen partido y podamos ganar en Sestao ante un rival muy difícil que además se juega muchísimo. Lo importante somos nosotros. Primero tenemos que ganar nosotros y si luego el otro rival pierde, pues muchísimo mejor. Hemos garantizado el play off. Hay que garantizar la mejor posición posible y ahora lo que tenemos el sábado es una final».

El presidente deportivista se refirió a las pocas entradas que tiene el club para sus aficionados de cara al choque del sábado: «Me duele muchísimo por la gente que no va a poder estar en Sestao. He hablado con su presidente y le he pedido que nos dé las máximas entradas posibles, pero ellos tienen su capacidad y sus socios y quieren atender a sus compromisos. Eso lo respetamos y aceptaremos lo que nos puedan dar».

PANTALLA GIGANTE

Como ocurrió aquel 25 de junio del 2006, cuando la Deportiva ascendía a 2ª División por 1ª vez y contra todo pronóstico con el gol de Fran, el Ayuntamiento de Ponferrada abrirá el pabellón Lydia Valentín este sábado desde las 18.15 horas para ver en el videomarcador el partido de la Deportiva en Sestao, más cuando van a ser muy pocos los hinchas que puedan estar en Las Llanas.

El Consistorio habilitará el pabellón para ver el partido como hizo el día del ascenso en Alicante hace 19 años