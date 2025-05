Ríos revueltos que tienden a calmarse con el buen tiempo

Agua y más agua. Con caudales altos que convierten los ríos en bravíos. El primer tramo de la temporada de pesca ha transcurrido revuelto y eso sin duda alguna ha condicionado el bagaje de los aficionados en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en la provincia de León. Tanto en los ríos regulados por embalse como en los de montaña.

La climatología, como no podía ser de otra manera, manda. Algo que no es extraño aunque en este caso va a hacer que los mejores momentos con la caña y el sedal se estén retrasando. Pescar en muchos ríos es complicado y casi imposible si se hace en su interior. Desde la orilla parece que es la mejor solución por el momento. Y hablar de truchas es hacerlo también de poca ‘pesca’. Y eso que su número es bastante elevado. Y el tamaño en algunas, también destacado. Mayo parecía que iba a ser un mes propicio tras un abril que siempre ha transitado con vaivenes. Las primeras semanas entre el invierno y la primavera no engañan y, salvo sorpresa, pocas veces se han dado propicias. Mayo ofrece mejores perspectivas, pero este año será en junio, si el tiempo tampoco lo evita, cuando las jornadas para los pescadores alcancen momentos destacados, con los ríos y sus caudales en condiciones más ‘pescables’. Estas circunstancias no van a evitar que las perspectivas para la temporada en su conjunto varíen de ese notable que se espera. Eso sí, ha hecho falta una dosis de paciencia y con las últimas semanas de la primavera y el inicio del verano en apenas un mes los rayos de sol van sustituyendo a las nubes, en el cielo y también en cuanto a las sensaciones para una campaña que este año en los ríos no regulados amplía su desarrollo hasta finales de agosto mientras que para los regulados, como viene siendo habitual, bajará el telón el 15 de octubre. Queda tiempo por delante para que los miles de pescadores leoneses y los cientos que se acercan de otras zonas a disfrutar de los ríos, sacien su pasión.