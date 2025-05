El cielo lo vio también

Creado: Actualizado:

No es fácil para un aficionado explicar lo vivido estás últimas semanas con su equipo de toda la vida, la Cultural, y rematado el sábado a las nueve de la noche en el Reino de León con la satisfacción de conseguir el objetivo que tanto deseaba todo León por el sentimiento que tengo desde muy niño por este club tan nuestro. Cuando has tenido a punto el pasillo en El Toralín en el derbi provincial por excelencia y a un minuto el ascenso a Segunda División —me niego a llamar a la categoría de otra forma—, hay que tener mucha fortaleza mental para afrontar el último partido con tranquilidad. No es mi caso. Estuve tres días sin asomarme a las redes sociales. Todo me recordaba ese gol en el descuento en Ponferrada y el dolor y la frustración sufrida en ese momento puntual.

Pero poco a poco retomé el pulso a la vida cotidiana y habitual del día a día con mis ocupaciones y también el sentimiento por mi Cultu. A mitad de semana ya era más optimista en cuanto al desenlace final de mi equipo de fútbol. Veía el ascenso en la mano. No sin sufrimiento alcanzamos la meta perseguida, desde otro fatídico día para el culturalismo como fue el descenso en Soria.

Por momentos recordé todas las combinaciones que nos salvaban y que se fueron al traste en cuestión de minutos que nunca se irán de mi memoria. Pero no, el destino no podía ser tan cruel con la Cultu y ya somos equipo de Segunda. Así, tal cual.

Y la temporada que viene, ya codeándonos en el fútbol profesional con clubes de Primera en Segunda División, cuando renovemos carnets y comentemos los números que hemos bajado de socio, algo que solemos hacer los ‘veteranos’ con cierto tiempo en la grada, me acordaré de que esos números que hemos bajado pertenecían a socios que han visto este ascenso que quedará para siempre en nuestras retinas, desde el cielo. Vaya por ellos está alegría y este ascenso.

¡¡¡Aúpa Cultu!!! Siempre.