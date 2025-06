Otra versión para estar en la final

A pesar de la decepción, los seguidores deportivistas no dejaron de animar al equipo en ningún momento.LOF

Una Deportiva muy distinta. Al margen de la suerte, eso es lo que se necesita para superar la 1ª eliminatoria del play off de ascenso a 2ª División Profesional y poder estar así en la final. La imagen dejada por el conjunto blanquiazul en Antequera fue francamente preocupante. Dio la impresión de que el cuadro andaluz tenía muy estudiado al de Javi Rey y supo cómo cerrarle tanto el juego interior como las bandas, no permitiendo nunca un juego fluido. La Deportiva estuvo muy incómoda en todo momento y carente de ideas. Incluso el preparador ourensano reconoció que en cierto modo el Antequera les había sorprendido.

No es que el Antequera fuese superior, pero sí fue más el Antequera de lo que la Deportiva fue la Deportiva. El cuadro berciano se pareció más al de Tarazona que al de los dos últimos choques de Liga.

Lo que quedó claro es que el Antequera no es ninguna perita en dulce y que no se pasa a la final por nombre ni por llegar al play off con mejores números, sensaciones o tendencia.

Intentando traer al presente un partido parecido del pasado, los que estuvieron hace 13 años en Lucena, villa muy próxima a Antequera, comparaban el duelo del sábado a aquél frente al ya desaparecido conjunto aracelitano. En aquella ocasión la Deportiva sí marcó, pero acabó venciendo 2-1 su rival y hubo que remontar en la vuelta. Ahora toca hacer lo mismo.

Como estaba previsto, el plantel deportivista volvió a Ponferrada por carretera a la finalización del partido. Hoy hay entrenamiento, mañana será día de descanso y el miércoles, jueves y viernes se preparará específicamente el choque de vuelta.

Hay que recordar que hasta el jueves está abierta la compra exclusiva de entradas para el duelo del sábado a los socios. Los precios son 5, 10 y 15 euros.

EL FC ANDORRA SE ADELANTA

En la eliminatoria que se cruza con la que disputan Deportiva y Antequera, el FC Andorra toma ventaja al imponerse 2-0 a la UD Ibiza. El cuadro tricolor se adelantó en el marcador en el minuto 19 con gol del ex deportivista Josep Cerdà y al borde del descanso hizo el 2º, éste obra de Lautaro de León. En el encuentro de vuelta el cuadro ibicenco necesitará dos tantos para forzar la prórroga y mantener esa diferencia para pasar a la final gracias a la mejor posición en la Liga. Además, la AD Mérida cayó en casa 0-1 frente a la Real Sociedad B. El sábado el Club Gimnàstic y el Real Murcia habían empatado a un tanto.

La Deportiva no creó ninguna ocasión ciertamente clara en El Maulí, algo que deberá cambiar este sábado