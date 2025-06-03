Morenica, Ponferradina y Santa Marta brillan

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El CD La Morenica celebró su 29 Torneo de Fútbol Base el viernes, sábado y domingo, con la participación de 14 clubes y 44 equipos con mas de 600 jugadores de los clubes Naraya, Soccer, Santa Ana, Cuatrovientos, Bembibre, Fabero, Femenino Ponferradina, Ponferrada City, Atletico Templario, Atlético Bierzo, San Ignacio, Puente Castro, Escuela F.E.C. de La Coruña y el anfitrión CD La Morenica. Gran trabajo de la organizacion de su presidente Manuel Garcia. Campeones: Cuatrovientos en cadetes, La Morenica en infantiles, Puente Castro en alevines, Naraya en benjamines y Cuatrovientos en prebenjamines.

La Ponferradina organizó también su Torneo de Benjamines y Alevines el sábado y lleva el nombre de Samprón-De Castro, un torneo que se celebra desde hace años en recononocimiento al trabajo de estos dos hombres con la Ponferradina. 13 clubes: Templario, Cacabelense, Santa Marta, Cuatrovientos, La Rúa, San Ignacio, Barco, Ponferrada City, Toreno, Sparta Villafranquino, Columbrianos, Flores del Sil y Ponferradina. Campeones: CD La Rúa en alevines y Cabalense en benjamines.

El Santa Marta organizó el primer torneo de Debutantes, con Soccer, Bembibre, Columbrianos, Flores del Sil, Cuatrovientos, Ponferradina y Santa Marta.