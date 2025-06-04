Licencia del Ademar para «soñar con Europa»

A poco más de 24 horas para que arranque la final a 8 de la Copa del Rey, el Abanca Ademar se conjura para pelear por el último billete europeo que queda para la 2025-26. «Este equipo se ha ganado el derecho a soñar con Europa. No es una obsesión, pero jugarla sería un paso enorme para su crecimiento. Después del golpe en Logroño tenemos que levantarnos y sobre todo revelarnos desde la ilusión y carácter que tenemos en este club», remarca Dani Gordo. El entrenador marista admite que «tras una buena sesión de trabajo, veo a la gente muy metida y enchufada, con ganas de hacer una buena competición. También hicimos autocrítica por la derrota del domingo, que se nos escapó de forma cruel. Esta Copa del Rey ilusiona mucho al club y debemos estar a la altura».

La primera piedra en el camino de los leoneses será el Alcobendas este viernes. «Ha eliminado a tres equipos de División de Honor, somos favoritos, pero el partido no va a ser nada fácil. La clave de esta eliminatoria es salir con la misma ilusión que llegan ellos. Tenemos una responsabilidad y la ilusión de llegar lo más lejos posible», insiste el preparador que prefiere ir poco a poco. «No pienso más allá de los cuartos de final, vamos día a día. No tenemos esa madurez competitiva para gestionar las interferencias por eso se trabaja a corto plazo y con mini objetivos para no despistarnos».

Gordo conoce bien a los madrileños. «El Alcobendas es un equipo joven, dinámico, que corre muy bien, con una buena portería y su referente es Gonzalo Velasco, que es quien marca las diferencias. También juega el hijo del mítico Manolo Colón. Defienden con intensidad».

El técnico de Valladolid no podrá contar con los lesionados de larga duración y puede que tampoco con las nuevas perlas de la cantera. «Estamos trabajando con gente del filial porque ni Sergio ni Raúl fueron de la partida en Logroño debido a que tenían la PAU. No podemos contar con los juveniles de segundo año, veremos si al final están con nosotros», se lamenta consciente de que tratan de respetar sus estudios por encima de todo.

Como casi siempre el Barcelona, favorito al título, cuenta con ventajas que el resto de equipos de Asobal no tienen. «Todos hemos jugado el pasado domingo menos el Barça, así que la preparación es similar salvo ese matiz», matiza Gordo, consciente del trato de favor que reciben los catalanes sin que ni Liga ni Asobal haga nada. «Para mí jugar la final de la Copa del Rey sería un sueño", finaliza el entrenador.