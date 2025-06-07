El Rallye Reino de León hace más líder del Nacional a Gil Membrado

Gil Membrado y Alejandro López celebran subidos en su Ford Fiesta el triunfo en el Rallye Reino de León.VIRGINIA MORÁN

Tiene 17 años y aún no se ha sacado el carnet de conducir (hasta octubre no cumplirá los 18). Pero eso le da lo mismo al piloto catalán Gil Membrado. Lo suyo es ponerse al volante y mostrar todo su talento. En el Rallye Reino de León lo dejó bien claro. Ha llegado para ser uno de los mejores de esta disciplina y lo está cumpliendo con creces. En cualquier escenario.

Esta vez en León, junto a su copiloto Alejandro López y a los mandos de un Ford Fiesta R5, Membrado daba una lección de pilotaje para subir a lo más alto del podio y firmar su tercer triunfo consecutivo en el presente Campeonato de España de Tierra que le permite además consolidarse como líder.

Tras una primera jornada, la del viernes, en la que a pesar de su segundo puesto en el tramo espectáculo por las calles de León por detrás de Raúl Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), había hecho los deberes al apuntarse el sector de clasificación y con ello el poder elegir el mejor puesto en la salida, llegaba la definitoria, la del sábado y nada menos que seis exigentes tramos por delante.

En el inicial en Sariegos Gil Membrado firmaba el primero de sus cinco Scratch del día. Sus 11:35 le permitían pasar a comandar la clasificación del Rallye Reino de León por delante de Raúl Hernández con Igor Bulantsev (Skoda Fabia RS Rally2).

En el siguiente sector entre Lorenzana y Sariegos Gil Membrado tampoco se dejaba sorprender para repetir mejor crono esta vez con un rival directo en la general del CERT 2025 como Alejandro Mauro Skoda Fabia RS Rally2) mientras que Raúl Hernández cedía nada menos que 35 segundos.

De nuevo en Sariegos el líder ‘volaba’ sobre la tierra para poner más distancia de por medio sobre Hernández y Mauro. El piloto de Ford parecía decidido a no dejarse inquietar por nadie y como no podía ser de otra manera hacía un cuatro de cuatro apuntándose un tramo que vivía la salida de carretera de Alejandro Mauro y el consiguiente abandono. Su tercer puesto en la clasificación se esfumaba abriendo de par en par la posibilidad a un nuevo inquilino. Y ahí aparecía un Alexander Villanueva, vencedor en pasado año en León, que con su segundo puesto en el quinto tramo se situaba tercero tras Hernández y Membrado en la clasificación provisional.

Sólo en el sexto tramo Membrado se quedaba sin marcar el mejor tiempo, que iba a manos de un Hernández que no tiraba la toalla a pesar de la dificultad que planteaba hacerle frente al líder. El piloto de Skoda apuntalaba el segundo puesto mientras que otro incidente, en este caso una avería mecánica, se cobraba un nuevo abandono entre los candidatos a la zona noble, Alexander Villanueva. Francisco Dorado (Volkswagen Polo GTI R5) era el beneficiado pasando a hacerse con el tercer peldaño. Pero faltaba el último sector y ahí Aleksander Semenov (Hyundai I20N) arrebataba el bronce a Dorado. Por delante Membrado iba a lo suyo con otro Scratch para poner la guinda a su victoria por delante de Hernández.

CLASIFICACIONES

PILOTO TIEMPO

RALLYE REINO DE LEÓN

1. Gil Membrado 56:30.700

2. Raúl Hernández 57:29.900

3. Aleksander Semenov 59:31.400

4. Francisco Dorado 59:32.900

5. Juan Pablo Castro 1h00:58.100

6. Cristian Baumgart 1h01:13.100

7. Federico A. Ensslin 1h02:48.500

8. Manuel J. Jiménez 1h03:52.300

9. Juan Manuel Grigera 1h04:50.700

10. Josep Bigas 1h05:38.100

11. Alberto S. Segundo 1h06:38.700

12. Cristian Gil 1h06:57.200

13. Andrea P. Lafarja 1h08:02.000

14. Luis F. Martínez 1h08:58.200

COPA DIPUTACIÓN

1. Javier Rodríguez 1h10:44.600

2. José Joaquín Rasilla 1h12:43.700

3. Eric Alonso Bermejo 1h27:21.900