El Ademar se clasifica para la final de la Copa del Rey y saca billete para Europa

El Abanca Ademar firmó otro día para el recuerdo. Lo hizo mostrando su verdadero ADN para meterse en la final de la Copa del Rey tras superar en un partido frenético al Bidasoa Irún por 34-35. Un premio a su buen hacer en la competición y que se fraguó a lo largo de un encuentro con alternativas en el que llegó a ir perdiendo por cuatro goles con el 21-17 y que necesitó también de una prórroga. En la final tocará el Barcelona. Eso sí, con el caramelo de poder disputar competición europea el próximo ejercicio ya asegurado en el bolsillo.

Y todo en un encuentro vibrante encuentro resuelto en la prórroga. En un Polideportivo Artaleku volcado con los suyos, el conjunto leonés resistió la embestida local para alcanzar el objetivo de la final (18.00 horas de este domingo, Teledeporte).

El duelo arrancó con un ritmo frenético y una igualdad máxima en el marcador. El Bidasoa Irún golpeó primero con un Abanca Ademar que respondía. Los rápidos ataques de ambos equipos mantuvieron un toma y daca constante. Las exclusiones comenzaron a marcar la intensidad del choque, pero ninguno de los contendientes lograba despegarse.

Pasado el ecuador del primer tiempo, el marcador seguía equilibrado (12-11, min 20). Un gol de Iñaki Cavero y otro de Julen Mujica pusieron el 14-11, la primera gran diferencia para los locales. Pero los de Dani Gordo respondieron con Miñambres y Adrián Fernández para dejar el partido abierto al descanso: 17-14.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA

Tras la reanudación, la dinámica no cambió. Bidasoa anotaba y el Abanca Ademar respondía. Rodrigo Salinas y Gorka seguían asumiendo galones, mientras Leo Maciel, con varias actuaciónes clave, mantenía vivo a su equipo. A falta de diez minutos, el marcador señalaba un empate a 24, y la tensión se palpaba en cada jugada. Las exclusiones siguieron condicionando el ritmo: roja directa para Marko Dzamic, dos sanciones a Matheus y otra a Alberto Martín en León. En medio del caos, Gorka Nieto volvió a poner a Bidasoa por delante a dos minutos del final (29-28), pero León empató in extremis y forzó la prórroga (30-30).

En la prórroga, Adrián Fernández adelantó a Ademar, pero Mikel Zabala y Rodrigo devolvieron la iniciativa a los de Alex Mozas (32-31). El 33-33 de Asier Nieto daba aire, pero Edu Fernández y Patryk Wasiak golpearon para los leoneses. A un minuto del final, El Abanca Ademar mandaba por 34-35. El Bidasoa Irún buscó el empate, pero los de Dani Gordo lograron retener la victoria y con ello el premio añadido de disputar competición europea el próximo ejercicio.