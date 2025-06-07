Diario de León

Barrul, de León a reinar en España

BOXEO. Arropado por su gente en el Palacio, Antonio doblegó al hispano-colombiano Raúl Zabala para situarse en el peldaño más alto del peso supergallo a nivel nacional

Antonio Barrul sobre los hombros de su padre Vicente tras proclamarse campeón de España del peso supergallo.

Antonio Barrul sobre los hombros de su padre Vicente tras proclamarse campeón de España del peso supergallo.VIRGINIA MORÁN

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Antonio Barrul es el nuevo monarca del peso supergallo. El púgil leonés tenía un sueño, lograr el cinturón de campeón de España. Y ese reto no podía tener mejor escenario que el Palacio de Deportes, frente a su gente. Abarrotado, Barrul le regalaba a todos los asistentes un triunfo solvente frente al hispano-colombiano Raúl Zabala. Por k.o. y en el segundo asalto.

El último combate de la noche no defraudó. Y menos para los que esperaban la victoria de Barrul. Antonio no necesitó los diez asaltos para noquear a su rival. En el primero ya dejó patente que quería alcanzar su octava victoria en el cuadrilátero por la vía rápida. Sus golpes empezaron a minar la resistencia de un Zabala que se defendía como podía y al que la campana del descanso antes del segundo asalto le vino de maravilla.

Fue un respiro para Zabala que no le duró mucho. Porque apenas iniciado el segundo asalto y en un intento de ataque de su oponente le abría las puertas al leonés para lanzarle un golpe al mentón y tumbarlo. Triunfo por k.o. ante el delirio de una afición entregada.

