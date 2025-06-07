Barrul, de León a reinar en España

Antonio Barrul es el nuevo monarca del peso supergallo. El púgil leonés tenía un sueño, lograr el cinturón de campeón de España. Y ese reto no podía tener mejor escenario que el Palacio de Deportes, frente a su gente. Abarrotado, Barrul le regalaba a todos los asistentes un triunfo solvente frente al hispano-colombiano Raúl Zabala. Por k.o. y en el segundo asalto.

El último combate de la noche no defraudó. Y menos para los que esperaban la victoria de Barrul. Antonio no necesitó los diez asaltos para noquear a su rival. En el primero ya dejó patente que quería alcanzar su octava victoria en el cuadrilátero por la vía rápida. Sus golpes empezaron a minar la resistencia de un Zabala que se defendía como podía y al que la campana del descanso antes del segundo asalto le vino de maravilla.

VIRGINIA MORÁN

Fue un respiro para Zabala que no le duró mucho. Porque apenas iniciado el segundo asalto y en un intento de ataque de su oponente le abría las puertas al leonés para lanzarle un golpe al mentón y tumbarlo. Triunfo por k.o. ante el delirio de una afición entregada.

VIRGINIA MORÁN