Barrul, de León a reinar en España
BOXEO. Arropado por su gente en el Palacio, Antonio doblegó al hispano-colombiano Raúl Zabala para situarse en el peldaño más alto del peso supergallo a nivel nacional
Antonio Barrul es el nuevo monarca del peso supergallo. El púgil leonés tenía un sueño, lograr el cinturón de campeón de España. Y ese reto no podía tener mejor escenario que el Palacio de Deportes, frente a su gente. Abarrotado, Barrul le regalaba a todos los asistentes un triunfo solvente frente al hispano-colombiano Raúl Zabala. Por k.o. y en el segundo asalto.
El último combate de la noche no defraudó. Y menos para los que esperaban la victoria de Barrul. Antonio no necesitó los diez asaltos para noquear a su rival. En el primero ya dejó patente que quería alcanzar su octava victoria en el cuadrilátero por la vía rápida. Sus golpes empezaron a minar la resistencia de un Zabala que se defendía como podía y al que la campana del descanso antes del segundo asalto le vino de maravilla.
Fue un respiro para Zabala que no le duró mucho. Porque apenas iniciado el segundo asalto y en un intento de ataque de su oponente le abría las puertas al leonés para lanzarle un golpe al mentón y tumbarlo. Triunfo por k.o. ante el delirio de una afición entregada.