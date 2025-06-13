Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El salón de actos de la Biblioteca de La Virgen del Camino, en el municipio de Valverde de la Virgen (León) fue el escenario elegido para la presentación oficial del Campeonato Nacional de Ludosport 2025, un evento que convierte a la provincia en epicentro nacional de esta disciplina de esgrima con sable de luz.

El acto contó con la presencia de David Fernández Blanco, alcalde de Valverde de la Virgen y Daniel Bravo Prado, presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León, quienes mostraron su respaldo institucional y deportivo al campeonato. Asimismo, participó parte de la junta directiva de la Academia de Ludosport de León, organizadora del evento, que destacó el crecimiento de esta disciplina en la comunidad y la importancia de albergar un evento de carácter nacional.

El campeonato se celebrará el sábado 5 de julio, en horario de 10.00 a 15.00 horas en el Pabellón Municipal de la Virgen del Camino (C/ polideportivo) y la entrada será libre y gratuita, permitiendo a todos los asistentes disfrutar de una jornada deportiva única y de alto nivel.

El representante de la Academia de Ludosport en León, Javier Tessier, destacó que "para nosotros es un inmenso orgullo poder acoger en nuestra tierra un campeonato nacional de estas características. Estamos convencidos de que será un magnífico escaparate para mostrar todo lo que nuestra región tiene para ofrecer a quienes nos visiten y participen en la competición”

El campeonato reunirá a los 64 mejores tiradores de España, quienes competirán no solo por el título nacional, sino también por una plaza en el prestigioso Campeonato Mundial "Champions Arena", que se celebrará este año en Manchester los días 29 y 30 de noviembre.