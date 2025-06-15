La Deportiva empata en Andorra y hará estallar El Toralín por el ascenso a Segunda

La afición de la Deportiva apoyó a su equipo al máximo en el partido de ida ante el FC Andorra.COKE

La Deportiva dio un paso de gigante hacia la Segunda División (1-1). Supo hacer y jugar su partido frente al FC Andorra para conseguir un buen resultado para el choque de vuelta en la eliminatoria final por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español, que se disputará el sábado 21 de junio, a partir de las 20.30 horas, en El Toralín.

El conjunto de Javi Rey saltó al terreno de juego del Nou Estadi Encamp de Andorra con las ideas muy claras. Muy bien posicionado en el campo, con una línea defensiva muy segura bajo el mando de su guardameta Andrés Prieto. Una retaguardia hundida, pero muy cómoda para defender el ataque de Lautaro de León y compañía.

Con el paso de los minutos, los deportivistas esperaron a una contra que les diera los resultados apetecidos. Ger Nóvoa fue el amo atrás, mientras que Yeray Cabanzón organizó todo el juego en el centro del campo, con el capitán Borja Valle muy trabajador en la recuperación de balones, con los que la Deportiva metió el miedo en el cuerpo a los andorranos a los que animó y arropó Gerard Piqué al inicio del choque.

Con los dos equipos tratando de controlar el partido y el dominio del balón, con mucho respeto entre ambos, llegó en minuto 35 cuando Álvaro Bustos puso un balón perfecto para que Borja Valle de buen remate de cabeza incrustara el balón en las mallas visitantes. Un 0-1 que dio alas al conjunto berciano para desarrollar un buen juego y defender las acometidas locales con mucho orden, para cerrar así la primera parte. Antes de llegarse al descanso, en el minuto 44, Yeray Cabanzón estuvo a punto de marcar con un disparo lejano y el travesaño evitó el 0-2. En el añadido, Álvaro Martín se topó con un inspirado Andrés Prieto. La falta directa del mediocampista madrileño fue la única ocasión de los del Principado en la primera parte.

El equipo dirigido por Albert 'Beto' Company, y liderado en los despachos por Gerard Piqué tuvo que reaccionar después de recibir el 0-1. Ya en la reanudación, los de 'Beto' Company pidieron un penalti sobre Lautaro de León. El delantero uruguayo recibió una falta dentro del área de Marc Doué. En las protestas airadas, Carles Manso, segundo entrenador de los locales, fue expulsado con roja directa.

El FC Andorra respondió y en el minuto 53 Andrés Prieto salvó el empate con una gran estirada a chute de Lautaro de León.

En el minuto 65 llegó el empate con un gol de Manu Nieto. El delantero andaluz del FC Andorra aprovechó una indecisión defensiva del cuadro berciano con su portero Andrés Prieto. El meta deportivista rechazó centrado un tiro lejano de Sergio Molina y Manu Nieto anotó a portería vacía.

Los andorranos pudieron adelantarse en el marcador, pero el chutazo desde la frontal del área de Sergio Molina se topó con el palo. Y la respuesta de la Ponferradina llegó con un disparo lejano de Vicente Esquerdo que se marchó fuera por muy poco.

Con empate (1-1) final, El Toralín estallará para que su Deportiva vuelva a Segunda División, en un encuentro en el que al equipo berciano le sirve el empate para subir a la categoría de plata del fútbol español y así acompañar a la Cultural en las estructuras del fútbol profesional.