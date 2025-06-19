El Toralín se encamina a un aforo completo

Los 8.432 espectadores que se dieron cita en el duelo del 2019 ante el Hércules suponen la cifra más alta de asistentes registrada en El Toralín desde que se mide el aforo con tornos.LDlm

El Toralín podría alcanzar mañana su mejor entrada desde que hay registros oficiales de los tornos. Desde hace una década se recogen datos por parte del club y los mismos indican que hasta la actualidad el encuentro con mayor afluencia fue el Deportiva-Hércules que supuso el último ascenso a 2ª División. 8.432 espectadores se dieron cita aquel 29 de junio del 2019 en el recinto deportivo blanquiazul.

En la presente temporada la mejor entrada se produjo en el partido ante la Cultural, cuando se dieron cita 8.184 espectadores. También se rebasaron los 8.000 en el encuentro de Copa ante la Real Sociedad. En la 1ª ronda de play off ante el Antequera la cifra superó levemente los 7.800.

En la mañana de ayer se habían superado las 7.200 entradas, contando las vendidas a socios y no socios, las enviadas al FC Andorra y las que corresponden a la categoría de Protector, que no ha de retirar su localidad, por lio que en este caso sólo es una estimación, contando que vayan todos.

Los socios que no sacaron su entrada antes de la tarde de ayer verán cómo sus asientos quedan liberados desde esta jornada.

Hoy pasará una prueba José Luis Cortés para decidir si puede jugar mañana. En otras circunstancias posiblemente no lo hiciera, pero si en algún momento hay que arriesgar, es en éste. No hay más partidos después y si hubiera alguna posibilidad de que pudiera jugar, lo hará.

A las 12.15 horas está prevista la rueda de prensa de Javi Rey previa al último partido de la temporada.

SIEMPRE GANÓ FUERA

Las cuatro ocasiones en las que la Deportiva logró el ascenso a 2ª División tienen un denominador común: el conjunto berciano ganó el partido que disputó fuera de casa en la final, bien fuera la ida o la vuelta. En el 2006 correspondió con la vuelta de la final en el Rico Peérez. El 0-1 ante el Alicante CF supuso el primer ascenso a 2ª División. En el 2010 era la ida de la final. La Deportiva venció 0-1 al Sant Andreu. Luego perdería por el mismo resultado en casa, aunque lograría el ascenso en los penaltis. En el 2012 el duelo fuera se correspondió con el último. La Deportiva venció 1-2 en Santa Cruz de Tenerife y culminaba el ascenso. Y en el 2019 tocó fuera la ida de la final. El triunfo ante el Hércules CF fue por 1-3 y en la vuelta se sentenció el éxito con un 1-0.

GOLEADOR EN LAS FINALES

Manu Nieto se está convirtiendo en un especialista en marcar en las finales de ascenso. El pasado domingo lo hizo ante la Deportiva al aprovechar un rechace de Andrés Prieto. En la temporada 2022-2023 marcó con el Eldense ante el Real Madrid Castilla tanto en la ida como en la vuelta de la final y logró el ascenso. También había marcado dos goles en semifinales ante el RC Celta B.