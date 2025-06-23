El Atlético de Madrid se despide pese a imponerse al Botafogo

Publicado por A. Estévez Pasadena Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 1

Jan Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; Giuliano (Correa, min 60), De Paul (Koke, min 65), Gallagher (Griezmann, min 46), Pablo Barrios (Nahuel Molina, min 84); Sorloth (Samu Lino, min 84) y Julián Álvarez.

BOTAFOGO 0

John; Vitinho (Mateo Ponte, min 74), Jair Paula, Barboza, Alex Telles (Cuiabano, min 65); Allan (Newton, min 60), Gregore, Marlon Freitas; Artur (Rodríguez, min 74), Igor Jesus, Savarino (Montoro, min 65).

Gol: 1-0, min 86: Griezmann. Árbitro: César Ramos (México). Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos disputado en el Rose Bowl (Pasadena)

El Atlético de Madrid se queda fuera del Mundial de Clubes, pese a imponerse este lunes por 1-0 a Botafogo con un gol del francés Antoine Griezmann, quien llevaba desde finales de febrero sin anotar. El tanto del francés fue, sin embargo, insuficiente para sellar el pase a octavos de los rojiblancos, que necesitaban ganar de tres goles o más para lograr esta hazaña.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, terminó con su peor racha en sus 445 partidos con el conjunto rojiblanco y goleó de nuevo después de 18 encuentros sin batir la portería contraria en el duelo de la segunda jornada del Mundial de Clubes contra el Botafogo en el Rose Bowl de Pasadena.

En el minuto 86, el atacante aprovechó un centro de Julián Alvarez para anotar el 1-0, aunque fue insuficiente para seguir adelante en la competición.

Griezmann no marcaba gol con el Atlético desde el pasado 25 de febrero, cuando anotó uno de los cuatro tantos de su equipo en el 4-4 en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el estadio Olímpico Lluís Companys, en una serie de 18 duelos de los que fue titular en doce y suplente en cinco, con la misma frustración.

PSG PASA A OCTAVOS

El París Saint-Germain no falló y certificó su clasificación para los octavos de final del Mundial de Clubes, tras imponerse este lunes por 0-2 al Seattle Sounders, en un encuentro en el que al conjunto francés le bastó con alguna que otra pincelada de calidad para alzarse con un triunfo y quedarse con la primera plaza del grupo B.

Obligado a ganar tras la inesperada derrota (0-1) encajada ante el Botafogo, el conjunto francés se olvidó de cualquier tipo de probaturas y apostó por el mismo bloque que se impuso por un claro 4-0 al Atlético de Madrid en la primera jornada del torneo.

Sólo un cambio introdujo el entrenador español Luis Enrique Martínez, que prescindió del delantero portugués Gonçalo Ramos en favor del joven Senny Mayulu que actuó como falso nueve.

Nada pudo evitar el triunfo del cuadro francés, que concluyó como líder del grupo B por lo que los de Luis Enrique se medirán en octavos con el segundo del grupo A que integran el Palmeiras, el Inter de Miami, el Oporto y Al Ahly.