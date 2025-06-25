El 55 Trofeo Ciudad de León congrega a unos 300 judocas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, y va supera el medio siglo que viene celebrándose el campeonato de judo por San Juan, que cierra el curso y en el que los leoneses pueden presenciar la evolución de los judocas que pasean el nombre de León por los distintos tatamis de la geografía española logrando en muchas competiciones escribir su nombre entre el de los mejores. Esta competición, organizada por la Delegación Leonesa de Judo en colaboración con el Ayuntamiento de León, se disputó en el nuevo Polideportivo de Puente Castro. Contó con la participación de alrededor de trescientos competidores aportados por los clubes Judo Blume de Ponferrada, Vulcano de Villafranca del Bierzo, Kodabe y Kyoto de León, que durante toda la mañana repartieron sus ippones sin interrupción en los tres tatamis dispuestos. Rompieron la mañana los más chiquitines, en la categoría de iniciación que aún no tiene edad para competir y que mostraron sus progresos a la vez que quitaban el miedo al verse centro de atención en el tatami. Se inició la actividad con un entrenamiento dirigido a los más pequeños que por edad o cinturón aún no compiten, para premiarles su intervención con sendas medallas donadas por la Delegación Leonesa de Judo y Deportres Asociados.

El Club Kyoto de León fue de nuevo el gran dominador del torneo al obtener sus judocas un total de 91 medallas, de las cuales 29 fueron de oro, 25 de plata y 37 de bronce; el Club Kodabe de León finalizó en la segunda posición con un total de 13 preseas, repartidas en 4 de `plata y 90 de bronce,; ocupando el Club Blume de Ponferrada la tercera plaza con 6 medallas de btonce y Vulcano de Villafranca del Bierzo la cuarta posición con 1 medalla de bronce.

Los difetentes campeones en sus respectivas categorías y pesos fueron: Unai Pascual, Martín García, Juan Martín, Mauro García, Elías Guerra, Adrián Gómez, Alejandro Dos Santos, en la categoría Prebenjamín; Joel Martínez, Martín Montes, Eric García, Oliver Sánchez, Claudia Díez y Rodrigo Manga, en la categoría Benjamín; Pablo Llorente, Lucas San Millán, Mateo Pérez, Diego Sánchez, Daniela Palomo y Julia Parrado, en la categoría Alevín; Antia Núñez y Samantha Robles, en la categoría Infantil Femenino; Javier Benavides, Darío Fernández, Aitor Valverde y Hernán Fernández, en la categoría Infanil Masculino; Noemi Postigo y Africa González, en la categoría Cadete Femenino; y Adrián Martínez y Germán Seller, en la categoría Cadete Masculino.

Al finalizar la competición de cada categoría, los vencedores recibieron sendos trofeos del Ayuntamiento de León y los que no llegaron al podio obtuvieron una medalla conmemorativa y todos ellos una camiseta diseñada por el artista leonés Alejandro Terán.

El judo leonés se toma un respiro tras la disputa de este tradicional torneo siempre presente en las fiestas de la capital leonesa y amparado por el ayuntamiento leonés, aplazando su actividad hasta la finalización del periodo estival, volviendo a la actividad competicional a su término con la disputa de los diferentes torneos y fases finales de los campeonatos nacionales en los que volverán a competir.