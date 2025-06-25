El Mundialito Leonés reúne a 10 países

El Mundialito Leonés acoge un torneo de fútbol que promueve la integración y la convivencia entre personas de diferentes culturas y orígenes de la ciudad. El campeonato de fútbol cuenta con una decena de selecciones participantes de diez países diferentes. Componen el cartel los combinados de España, Brasil, Argentina, Colombia, Senegal, Cabo Verde, Perú, Bolivia, Marruecos e Italia. La competición se disputará del 11 al 27 de julio en el campo de fútbol del CHF. Cada selección participante tiene que presentar un mínimo de 16 jugadores inscritos en su relación. Además de las partidos de fútbol, se llevarán a cabo actividades paralelas como talleres de integración, exposiciones y otros movimientos que conllevarán relaciones de un extrordinario calado entre los deportistas, que se prevé que sean unos 180 futbolistas.

El Mundialito de la inmigración tiene el fútbol como elemento integrador. Se trata de un evento que busca promover la tolerancia y la convivencia a través del deporte. Los 10 equipos aficionados con jugadores de 10 países participarán en el torneo. Durante las jornadas deportivas desde el 11 de julio hasta el día 27 del mismo mes, las 10 selecciones conformadas por futbolistas que habitan en León de los citados países se reunirán en torno al balompié para representar a sus respectivos países, en un espacio de integración entre personas migrantes que viven en la ciudad. «Con ello se busca destacar valores impulsados por el deporte como el compañerismo, el respeto, la diversidad y la inclusión en un ambiente familiar donde participarán personas de todas las edades», manifiesta Aarón Jersey, organizador de este torneo y futbolista africano natural de Gabón que en su momento militó en las filas del CD Onzonilla B.

A continuación, el propio Aarón Jersey expresa: «El deporte genera espacios donde el talento y la motivación son más importantes que nuestras diferencias. La sana competencia y valorar las capacidades del otro también deben ser acciones que se lleven fuera de la cancha, con el afán de impulsar las relaciones y la integración. Conocernos a través de encuentros deportivos como este genera una sociedad más inclusiva e integradora».

Aarón Jersey comenta su principal objetivo al desarrollar este tipo de iniciativas con el balón como protagonista: «El fútbol es un idioma universal. Como organizador pretendo visibilizar esta actividad para fomentar el deporte y la vida sana, a través de una mirada distinta, enfocándola en la inclusión deportiva. En León encontramos la respuesta correcta para llevar a cabo este tipo de actuaciones que necesitamos para integrarnos. Queremos ser un puente para contactar con todos los que estamos en León y entre todos crear, mantener y hacer realidad una serie de actividades que nos lleven a relacionarnos, tanto con el deporte como con otra serie de iniciativas a las que todos nos interesan y nos viene muy bien».

Tampoco faltarán los aficionados de cada una de las selecciones que acompañarán a los combinados con sus familias, seguramente que al completo, que llegarán para alentar a sus respectivos equipos con el propósito de que lleguen a la gran final del Mundialito Leonés. Fútbol de la integración en estado puro. Un campeonto que es un logro para Aarón Jersey. El 11 de julio comenzará a rodar el balón. Los jugadores ya esperan el pitido inicial.

