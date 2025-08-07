Talento de presente y futuro

Buen presente y mejor futuro. Ese parece ser el libro de ruta que va a segir la leonesa Mercedes González. Condiciones tiene para ello a pesar de que en el apartado del ciclismo empezará a centrar sus metas con su fichaje por el Abadiño, estructura filial del Eneicat capitaneado por Enertiz Iturriaga y Humberto Gómez al que si nada se tuerce llegaría para 2027.

Mercedes llega precisamente de destacar en el atletismo en el ULE Sprint León aunque con unas condiciones que para los responsables del Eneicat son también notables en cuanto al ciclismo se refiere. Por ello su fichaje por parte del Abadiño, escuadra filial del Eneicat, en el que debe formarse en diferentes apartados que dan la competición y los entrenamientos como saber situarse en el pelotón y leer la carrera.

«Tiene mucho potencial» remarcan y a partir de 2026 debe empezar a mostrarlo. El de una ciclista todoterreno, fuerte que es capaz de desenvolverse bastante bien en la media montaña y que tiene también potencia como rodadora en terrenos llanos sin descartar tampoco las llegadas a meta con una destacada punta de velocidad. Su potencial apunta alto y abre de par en par las puertas al ciclismo leonés a contar con una representante en el pelotón profesional a corto-medio plazo. Si todo va bien para la temporada 2027 tras rodarse la próxima en el Abadiño.